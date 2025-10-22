Una única victoria del Cádiz en Granada tras la vuelta a la élite

Los seis últimos derbis entre el Granada y el Cádiz en Los Cármenes –desde la vuelta al fútbol profesional de ambos equipos– contempla una única ... victoria visitante por cuatro empates y dos triunfos de los locales. Ocurrió en mayo de 2021, sin público por la pandemia y con los rojiblancos aún aspirando a repetir en Europa, pero un solitario gol de Rubén Sobrino antes del descanso dio la permanencia virtual al conjunto que todavía dirigía Álvaro Cervera. Los de Diego Martínez terminaron con un futbolista menos por la expulsión de Roberto Soldado ya en la recta final debido a dos tarjetas amarillas consecutivas al protestar.

El Granada y el Cádiz empataron sin goles la temporada pasada en Los Cármenes, en un partido que los rojiblancos afrontaron con Shon Weissman y Siren Diao como titulares y con el exrojiblanco Paco López todavía al frente de los amarillos. El curso anterior, todavía en Primera división y ya con Alexander Medina al mando, Myrto Uzuni y Bryan Zaragoza lograron la que supuso la segunda victoria del equipo en toda la campaña para inaugurar el año 2024 con una roja directa a Sobrino entre ambos goles.

También hubo tablas sin goles que conmemorasen el Día de Andalucía en Primera un '28-F' de 2022, con Robert Moreno como entrenador del Granada. Antes, en Segunda, un gol de Aketxe retrasó el ascenso rojiblanco de la mano de Diego Martínez tras un tanto inaugural de Rodri y un doblete de Darwin Machís –para luego vestirse de amarillo– apeó al Cádiz del 'play off' de ascenso en 2018 pese a que el equipo que por entonces dirigía Miguel Ángel Portugal no se jugaba ya nada.

Duelos regionales de la temporada pasada

Al Granada no se le dieron especialmente bien los derbis la temporada pasada al perder hasta cuatro de los seis que hubo. Los rojiblancos tumbaron en Los Cármenes tanto al Córdoba como al Almería, pero no pasaron del empate ni con el Málaga ni con el propio Cádiz y cayeron derrotados en Almería, Málaga, Córdoba y Cádiz, con una 'manita' incluso del equipo califa.

Se le dieron bastante mejor al Cádiz, que ganó cuatro. Los amarillos se impusieron en casa al Córdoba, al propio Granada y al Almería y también vencieron en Málaga, pese a no pasar del empate con los blanquiazules como locales con nuevas tablas en Los Cármenes y en Almería más allá de la una única derrota en Córdoba.