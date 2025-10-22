Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sobrino marca el gol decisivo del derbi en 2021. Ramón L. Pérez

Precedentes

Una única victoria del Cádiz en Granada tras la vuelta a la élite

Cuatro empates y dos triunfos de los locales completan el balance de los seis últimos derbis entre ambos equipos en Los Cármenes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:13

Los seis últimos derbis entre el Granada y el Cádiz en Los Cármenes –desde la vuelta al fútbol profesional de ambos equipos– contempla una única ... victoria visitante por cuatro empates y dos triunfos de los locales. Ocurrió en mayo de 2021, sin público por la pandemia y con los rojiblancos aún aspirando a repetir en Europa, pero un solitario gol de Rubén Sobrino antes del descanso dio la permanencia virtual al conjunto que todavía dirigía Álvaro Cervera. Los de Diego Martínez terminaron con un futbolista menos por la expulsión de Roberto Soldado ya en la recta final debido a dos tarjetas amarillas consecutivas al protestar.

