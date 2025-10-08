Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Árbol detiene un lanzamiento de penalti durante la tanda del trofeo con el Al-Wehda. Ramón L. Pérez

Granada CF

Los precedentes de porteros de la cantera que subieron al primer equipo

Iker García seguirá contra Las Palmas los ejemplos de los maraceneros Fran Árbol y Ángel Jiménez, con el primero ahora cedido en el Lorca

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:52

Iker García se convertirá mañana, a sus 19 años, en el último portero de la cantera del Granada en debutar con el primer equipo. Únicamente ... el tiempo juzgará si su aparición será fugaz o no. Sí lo fue la del maracenero Ángel Jiménez en noviembre de 2020, cuyos pasos parecía seguir Fran Árbol, de la misma escuela, cuando este verano acabó cedido en el Lorca Deportiva de Segunda RFEF pese a que parecía postulado como tercer guardameta de Pacheta. Ahora, con Luca Zidane en la selección absoluta de Argelia y Ander Astralaga en la sub-21 española, toca el turno del valenciano Iker García tras firmar en 2024 procedente del Alzira de su tierra.

