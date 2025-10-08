Los precedentes de porteros de la cantera que subieron al primer equipo

Iker García se convertirá mañana, a sus 19 años, en el último portero de la cantera del Granada en debutar con el primer equipo. Únicamente ... el tiempo juzgará si su aparición será fugaz o no. Sí lo fue la del maracenero Ángel Jiménez en noviembre de 2020, cuyos pasos parecía seguir Fran Árbol, de la misma escuela, cuando este verano acabó cedido en el Lorca Deportiva de Segunda RFEF pese a que parecía postulado como tercer guardameta de Pacheta. Ahora, con Luca Zidane en la selección absoluta de Argelia y Ander Astralaga en la sub-21 española, toca el turno del valenciano Iker García tras firmar en 2024 procedente del Alzira de su tierra.

La promoción natural de Fran Árbol por las categorías inferiores de la Selección, internacional de la sub-16 a la sub-19, le aventuraba un desembarco tarde o temprano en el primer equipo del Granada. Un salto que parecía cantado aunque fuera como tercer portero para esta temporada tras el descenso del Recreativo a Tercera RFEF, un hecho que finalmente le abrió la puerta para buscarle más exigencia de cara a su progresión. Convocado con los 'mayores' ya a finales de 2023 por primera vez, tuvo su momento de gloria en Los Cármenes por la tanda de penaltis del Trofeo Ciudad de Granada al verano siguiente contra el Al-Wehda de Odion Ighalo. Sin embargo, no llegó a debutar en partido oficial. Tampoco lo ha hecho aún con el Lorca pasadas ya cinco jornadas.

Sí tuvo el honor de estrenarse en competición Ángel Jiménez, también internacional sub-19 más tarde, aunque fuera de manera totalmente inesperada en su caso. Eran tiempos del 'neofútbol' pandémico y LaLiga decretó un brote de coronavirus en la plantilla del Granada por la aparición de varios positivos alrededor del duelo con el Omonia de Nicosia en la Europa League, justo antes de una visita a la Real Sociedad. La patronal prohibió viajar a la mayoría de futbolistas y, sin porteros, el maracenero tuvo que ponerse los guantes a sus 18 años. Tuvo paradas de mérito, entre ellas la de un penalti a Willian José, pero no pudo impedir la derrota por 2-0. Ya solamente iría convocado tres veces más hasta su salida a la Ponferradina tras su descenso a Primera RFEF en 2023. A sus 23 años ya, empezó como titular el presente curso sin que hasta entonces hubiera jugado apenas más allá de la Copa del Rey, pero perdió el puesto a las dos jornadas.

Aarón y Dimitrievski

También hay otros dos casos recientes de porteros que saltaron desde el filial aunque fueran fichados para el segundo equipo específicamente. Aarón Escandell, valenciano como Iker García, fue reclutado en 2017 del Atlético Malagueño para Segunda B y promocionó con Diego Martínez como alternativa a Rui Silva. Jugaría 27 partidos en cuatro temporadas, tan integrado en el 'EuroGranada' como cualquier otro futbolista', con momentos de gloria como la remontada al Barcelona en el Camp Nou o los partidos de cuartos de final de Copa del Rey con el Valencia y el propio Barça en Los Cármenes. No terminó de asentarse tampoco al salir Rui Silva por el fichaje de Luís Maximiano y terminó en el Cartagena, donde destacó lo suficiente como para firmar por Las Palmas en Primera hasta acabar en el Oviedo en el que sí se ha consagrado incluso tras el ascenso cumplida ya la treintena.

Tampoco pasó de un partido como Ángel pese a su posterior carrera en la élite Stole Dimitrievski. Firmado del filial del Cádiz en 2012 para el Granada B de Tercera, contribuyó a un ascenso inmediato y en 2014 tiró de sus guantes Joaquín Caparrós por una jornada inaugural en Los Cármenes con remontada ante el Deportivo de La Coruña ante las lesiones de Roberto Fernández y Oier Olazábal. No se afianzó como profesional hasta marcharse al Nàstic de Tarragona y de ahí saltaría al Rayo Vallecano antes de pasar al Valencia.

Ni tan siquiera llegó a eso Edgar Badia, ahora en la Cultural Leonesa, y captado del filial del Espanyol para competir precisamente con Dimitrievski en 2013. En invierno se fue al Reus, con el que subió a Segunda, para luego pasar por Elche, Zaragoza o Tenerife.