El Granada llevaba 39 años sin encadenar tres 0-0
La última vez ocurrió durante la temporada 1986/87, con otros tres episodios
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 16:42
El Granada encadenó contra el Cádiz tres empates a cero, algo que no le pasaba desde hacía 39 años según precisó el estadístico 'Ighalopedia'. A ... los rojiblancos no les ocurría algo similar desde la temporada 1986/87, con el equipo en Segunda B, con Gandía, Lugo y Salamanca como rivales.
A la secuencia actual y aquella hay que sumarle otras tres. Sucedieron durante las campañas 1968/69 y 1969/70 de manera consecutiva en Primera división y durante la 1982/83 ya en Segunda B.
