Rubén Alcaraz lamenta una ocasión perdida durante el derbi con el Cádiz. José Miguel Baldomero
Precedentes

El Granada llevaba 39 años sin encadenar tres 0-0

La última vez ocurrió durante la temporada 1986/87, con otros tres episodios

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:42

El Granada encadenó contra el Cádiz tres empates a cero, algo que no le pasaba desde hacía 39 años según precisó el estadístico 'Ighalopedia'. A ... los rojiblancos no les ocurría algo similar desde la temporada 1986/87, con el equipo en Segunda B, con Gandía, Lugo y Salamanca como rivales.

