La polémica de Luis Suárez con el Almería por el 'play off' que ya vivió en Zaragoza

El Almería pierde la pólvora de un exnazarí de cara al 'play off' de ascenso. Luis Suárez no estará disponible para el equipo de Rubi en las semifinales ante el Oviedo después de recibir la llamada de la selección nacional de Colombia. El delantero, clave para los indálicos tras proclamarse pichichi de Segunda con 27 tantos, supone una baja crucial para el momento clave del curso, lo que desató la polémica entre el almeriensismo. Sin embargo, no es la primera vez que el de Santa Marta se pierde una fase de promoción.

En 2020, el Real Zaragoza finalizó la temporada regular en la categoría de plata en tercera posición tras el parón por la pandemia. Corría julio, pero el 'play off' no se disputó hasta mediados de agosto por un brote de positivos que afectó al Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada de la última jornada. Por su parte, Suárez se encontraba cedido en el cuadro maño desde el Watford inglés, conjunto que no permitió su participación en dicha promoción tras haber concluido su préstamo.

El colombiano, segundo máximo goleador de aquella campaña con 19 dianas, tuvo que incorporarse a las filas de los ingleses, que más tarde lo traspasarían al 'EuroGranada' de Diego Martínez. El Zaragoza no superó las semifinales frente al Elche. Aunque empató a cero en la ida disputada en el Martínez Valero, fue incapaz de resolver en casa. Un tanto de Nino en el minuto 81 congeló La Romareda y dio el pase a los franjiverdes, que acabaron ascendiendo tras derrotar al Girona en la final.

Sin duda, supone un terrible precedente para el Almería, que disputa la ida en casa frente al Oviedo este sábado 7, así como la vuelta en el Carlos Tartiere el miércoles 11. Mientras tanto, Luis Suárez competirá con Colombia ante Perú en la madrugada del viernes al sábado y también el mismo día 11 en Argentina.