«Ya estamos todos y hay plantilla suficiente para hacer un gran año»

Septiembre arrancó para el Granada con la llegada de las últimas incorporaciones estivales de Álex Sola y Luka Gagnidze, así como con la habitual ofrenda ... floral a la Virgen de las Angustias, la patrona de la capital. El conjunto rojiblanco acudió este miércoles hasta la basílica situada en la Carrera de la Virgen para cumplir con la tradición en pos de una mejora futbolística radical dados los primeros resultados ligueros.

La entidad se desplazó con las plantillas al completo del primer equipo de Pacheta -Sola inclusive, no así Gagnidze, aún fuera de la ciudad-, el de Irene Ferreras y el Recreativo de Luis Bueno, entrenadores y cuerpo técnico incluidos. También hicieron acto de presencia el director general del club, Alfredo García Amado, o el director de la Ciudad Deportiva, Lucas Alcaraz. Los capitanes de los tres conjuntos ofrecieron los adornos florales a la hermandad, que celebró una misa especial en honor a los protagonistas rojiblancos, ya concentrados en lo deportivo tras el cierre del mercado de fichajes.

«Somos los que somos. Hay plantilla suficiente para hacer un gran año. Tenemos muchos compañeros jóvenes, así que necesitaremos tiempo para ensamblar el equipo, pero ya estamos todos», valoró Sergio Ruiz, capitán del Granada, ante los medios de comunicación una vez concluyó el acto. El centrocampista ejerció de nuevo de portavoz del vestuario, que sigue trabajando para acabar con la mala dinámica. «Anímicamente estamos tocados, es obvio que no queríamos esto, pero al mismo tiempo sentimos ilusión de cara a revertir la situación», reveló.

«Este equipo tiene margen de mejora y hay que ser positivos. La sensación que tenemos es de que estamos en crecimiento. Los resultados no fueron los que queríamos, pero estamos con ganas y vemos cosas positivas», añadió el cántabro. ¿Cuáles? «Por ejemplo, el partido ante el Mirandés. Nos quedamos con diez y tuvimos empuje hasta lograr el empate. La derrota fue una lástima, pero se vio a un Granada muy vertical y con la mentalidad de ganar», concretó.

Derbi en Málaga

Ruiz reconoció desconocer si algún refuerzo más está por venir, pero «bienvenido sea. Todo lo que sirva para mejorar, es bienvenido». La plantilla encara el derbi contra el Málaga en La Rosaleda del próximo sábado, un adversario duro. «Todos los rivales de Segunda división serán complicados. Se trata de un desplazamiento cercano, así que esperamos que nuestra gente venga. Los necesitamos para levantar esto y estamos dando lo mejor de nosotros para ello», afirmó.

El capitán nazarí miraba de reojo a la patrona, sabedor quizá de que cualquier empujón será necesario. «Es un honor venir a la basílica como cada año, más aún sabiendo lo que representa para la ciudad», finalizó.