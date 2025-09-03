Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes del Granada posan en la Carrera de la Virgen antes de la ofrenda floral. R. I.
Sergio Ruiz

«Ya estamos todos y hay plantilla suficiente para hacer un gran año»

El capitán del Granada destaca «el margen de mejora» del equipo pese al mal inicio tras participar en la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:15

Septiembre arrancó para el Granada con la llegada de las últimas incorporaciones estivales de Álex Sola y Luka Gagnidze, así como con la habitual ofrenda ... floral a la Virgen de las Angustias, la patrona de la capital. El conjunto rojiblanco acudió este miércoles hasta la basílica situada en la Carrera de la Virgen para cumplir con la tradición en pos de una mejora futbolística radical dados los primeros resultados ligueros.

