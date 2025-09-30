Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Jujuba roba un balón en el partido contra el Eibar. J. M. Baldomero

Un plantel corto al que se le ven las costuras en el Granada femenino

Las lesiones obligan al cuadro nazarí a comparecer ante el Atlético con tan solo seis reservas debido a las escasas fichas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:11

La escasez de efectivos supone un verdadero quebradero de cabeza para el Granada femenino. Ante el Atlético de Madrid, la convocatoria estuvo compuesta únicamente por ... 17 futbolistas, con tan solo seis reservas ante un rival de máxima exigencia por las lesiones.

