Un plantel corto al que se le ven las costuras en el Granada femenino

La escasez de efectivos supone un verdadero quebradero de cabeza para el Granada femenino. Ante el Atlético de Madrid, la convocatoria estuvo compuesta únicamente por ... 17 futbolistas, con tan solo seis reservas ante un rival de máxima exigencia por las lesiones.

Las bajas de última hora de Sonya Keefe y Leles Carrión limitaron al equipo. Sobre todo, la de la artillera chilena, actual pichichi de la sección con tres goles. Sufrió un capítulo repentino de lumbalgia, un contratiempo de escasa gravedad pero que podría repetirse más adelante. «Esperemos que no le ocurra en momentos importantes», cruzó los dedos en rueda de prensa. Más incertidumbre rodea al caso de la manchega al tener que ver con molestias en el menisco, sin un plazo de recuperación claro.

Dicha situación pone a prueba a la plantilla del Granada, conformada por apenas 18 fichas profesionales –16 disponibles mientras Keefe y Leles sigan fuera–. Se trata prácticamente de la cifra mínima para poder competir con garantías. Con respecto al curso pasado, el Femenino cuenta esta campaña con cinco futbolistas menos, lo que obliga a Ferreras a hacer encaje de bolillos y a exprimir a sus jugadoras en pos de hallar su polivalencia.

La entrenadora ya ha iniciado sus probaturas en este arranque liguero, dando minutos a Blanca Muñoz y Clara Rodríguez en los extremos siendo laterales, o a Yoli Sierra en el carril pese a su condición de central. De momento, constan como piezas secundarias de un once tipo ya definido. La temporada es larga y las urgencias, así como el devenir de la propia Liga F, marcarán su participación.

Esta se antoja segura ante lesiones, sanciones o internacionalidades como la de Vera Molina con España, que se ausentará del primer equipo y del filial entre octubre y noviembre por el Mundial sub 17 de Marruecos. La canterana entra en los planes de Ferreras, por lo que su marcha condicionará a un plantel ya de por sí reducido.