Planteamiento brillante del Granada que no encuentra continuidad tras el 1-1

Pacheta insiste en el 4-2-3-1 que cobija a José Arnaiz, pero introdujo un par de cambios. Rubén Alcaraz reemplazó a Sergio Ruiz, ... con gripe, y Luca Zidane, a Astralaga, al parecer con molestias que no invitaban a arriesgar. Lo cierto es que los rojiblancos fluyeron como pocas veces ante un Ceuta prudente de más. El Granada encerró al contrario y generó ocasiones para marcar, pero solo anotó una diana.

R. I.

El error de Luca Zidane, a pocos minutos del descanso, alteró todos los planes. A los nazaríes les costó muchísimo templar los acontecimientos, volver a tocar con serenidad entre las líneas del adversario. Pacheta necesitaba atacar más y tiró de Casadesús, pero defendió más que atacó. Después, colocó a Trigueros, el centrocampista que debía mejorar la fluidez, pero siguió la irregularidad.

En la última rueda, saltó Gagnidze, que buscó liderar algunas subidas, pero que se encontró mucho contrincante en el frente. Entró con él Bouldini, que se quejó de algún forcejeo en el área y que permitió volver a ver el esquema con Pascual de enganche. Tampoco fue efectiva la solución. Esta vez, Rodelas se quedó en el banquillo. No lo empleó en ninguna ventana de cambios.