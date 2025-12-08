Planteamiento brillante del Granada que no encuentra continuidad tras el 1-1

Pacheta | 6Planteamiento brillante del Granada que no encuentra continuidad tras el 1-1
La falta de gol lastra al equipo, que perdona, y luego no encuentra la forma de serenar el partido en el acto final
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04
Pacheta insiste en el 4-2-3-1 que cobija a José Arnaiz, pero introdujo un par de cambios. Rubén Alcaraz reemplazó a Sergio Ruiz, ... con gripe, y Luca Zidane, a Astralaga, al parecer con molestias que no invitaban a arriesgar. Lo cierto es que los rojiblancos fluyeron como pocas veces ante un Ceuta prudente de más. El Granada encerró al contrario y generó ocasiones para marcar, pero solo anotó una diana.
El error de Luca Zidane, a pocos minutos del descanso, alteró todos los planes. A los nazaríes les costó muchísimo templar los acontecimientos, volver a tocar con serenidad entre las líneas del adversario. Pacheta necesitaba atacar más y tiró de Casadesús, pero defendió más que atacó. Después, colocó a Trigueros, el centrocampista que debía mejorar la fluidez, pero siguió la irregularidad.
En la última rueda, saltó Gagnidze, que buscó liderar algunas subidas, pero que se encontró mucho contrincante en el frente. Entró con él Bouldini, que se quejó de algún forcejeo en el área y que permitió volver a ver el esquema con Pascual de enganche. Tampoco fue efectiva la solución. Esta vez, Rodelas se quedó en el banquillo. No lo empleó en ninguna ventana de cambios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión