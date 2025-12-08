Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador Pacheta, en el banquillo durante el encuentro del Granada contra el Ceuta. J. M. Baldomero

Pacheta | 6

Planteamiento brillante del Granada que no encuentra continuidad tras el 1-1

La falta de gol lastra al equipo, que perdona, y luego no encuentra la forma de serenar el partido en el acto final

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

Pacheta insiste en el 4-2-3-1 que cobija a José Arnaiz, pero introdujo un par de cambios. Rubén Alcaraz reemplazó a Sergio Ruiz, ... con gripe, y Luca Zidane, a Astralaga, al parecer con molestias que no invitaban a arriesgar. Lo cierto es que los rojiblancos fluyeron como pocas veces ante un Ceuta prudente de más. El Granada encerró al contrario y generó ocasiones para marcar, pero solo anotó una diana.

