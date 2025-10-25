Los peñistas del Granada y del Cádiz disputan el otro derbi en armonía
El 'G19' y la Federación de Peñas Cadistas miden sus fuerzas en una pachanga amistosa en Aynadamar antes del partido oficial
Granada
Sábado, 25 de octubre 2025, 15:56
Peñistas del Granada y del Cádiz disputaron un partido amistoso previo al derbi en total armonía. El 'G19' y la Federación de Peñas Cadistas acordaron ... medir sus fuerzas al mediodía del sábado en una pachanga celebrada en el campo de fútbol de Aynadamar, iniciativa destinada a promover un ambiente de hermanamiento entre ambas hinchadas.
Al evento asisitió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias. Ambos colectivos llevaron a cabo el tradicional intercambio de bufandas con el objetivo de afrontar el derbi oficial de Los Cármenes con deportividad y sin animadversión alguna.
