Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

El 'G19' y la Federación de Peñas Cadistas condenaron los hechos violentos protagonizados por ultras del Granada y del Cádiz horas antes del derbi. Ambos ... organismos firmaron un comunicado conjunto en el que exigieron sanciones para los implicados. «Mostramos un total rechazo a los incidentes acaecidos, que no reflejan la cultura de turismo deportivo que nos traslada Aficiones Unidas en pos del buen ambiente en los desplazamientos. No nos representan», afirman en el escrito.

«Desde ambas federaciones solicitamos que se ejerzan las sanciones correspondientes, según la Ley del Deporte, sobre estas personas que al parecer están identificadas, alejándolas de cualquier estadio, ya que solo usan el deporte para ejercer la violencia. Pedimos a los clubes que tomen las medidas correspondientes para evitar que vuelvan a repetirse estos incidentes en los siguientes encuentros. Si alguien tiene que representar al granadinismo en los desplazamientos, que esté totalmente en contra de la violencia, xenofobia y racismo en el deporte», prosiguen.

«No es de recibo que una situación focalizada desde primera hora de la mañana, con el autobús visitante identificado, haya podido llegar a Granada. Ni tampoco que luego esos hinchas hayan podido entrar al estadio, donde también mostraron similar actitud. Queremos entrar en los estadios como aficionados a nuestros equipos que somos, no como sospechosos de actos violentos, que es como a veces se nos trata por algunos equipos de seguridad. Esta confianza debemos conseguirla entre todos y demostrar que al fútbol se va a disfrutar», reclaman.

«Las Federaciones de Peñas, de la mano de Aficiones Unidas, seguiremos trabajando para intentar que el fútbol sea una fiesta y un motivo de disfrute de nuestras familias para que se desplacen al máximo de destinos posibles con todas las garantías de seguridad. Por otra parte, felicitamos a las aficiones del Granada y del Cádiz desplazadas al partido por la actitud mostrada, cada una defendiendo sus colores, como ciudades andaluzas hermanas que somos. Esto hace que nos sintamos orgullosos de la hinchada que sí nos representa», concluyen.