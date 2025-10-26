Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los representantes del 'G19' y su homólogo cadista durante un acto antes del derb. R. I.
Aficiones

Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

El 'G19' y la Federación de Peñas Cadistas firman un comunicado conjunto para exigir sanciones a los implicados

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:44

Comenta

El 'G19' y la Federación de Peñas Cadistas condenaron los hechos violentos protagonizados por ultras del Granada y del Cádiz horas antes del derbi. Ambos ... organismos firmaron un comunicado conjunto en el que exigieron sanciones para los implicados. «Mostramos un total rechazo a los incidentes acaecidos, que no reflejan la cultura de turismo deportivo que nos traslada Aficiones Unidas en pos del buen ambiente en los desplazamientos. No nos representan», afirman en el escrito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  6. 6 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  7. 7 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  8. 8

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  9. 9 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado
  10. 10 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»