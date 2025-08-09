Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Pedro Alemañ causará baja en el Granada durante la inauguración del campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña el sábado 16 de ... agosto a las 21.30 horas en Los Cármenes. El centrocampista firmado del Valencia Mestalla como primera incorporación del verano fue expulsado con tarjeta roja directa en su último partido con el filial che en Segunda RFEF, por la visita del Sabadell a Paterna el pasado 4 de mayo con el 'play off' de ascenso en juego, y arrastrará la sanción ahora de rojiblanco dos categorías por encima.

Aquella expulsión tuvo su polémica además al tratarse de un castigo excesivamente severo, por una entrada dura pero fortuita a la vuelta del descanso al tratarse de un balón dividido por el que perdió la referencia de un rival a su espalda. Alemañ, uno de los mejores jugadores del Valencia Mestalla, dejó a su equipo con diez sobre el campo cuando ya perdía por 0-1 en un duelo que terminó 0-3.

La sanción de Alemañ contra el Deportivo podría justificar su suplencia en el Granada este sábado por el trofeo de presentación con el Al-Ain de probar Pacheta una hipotética alineación titular para dentro de siete días. Su baja resta efectivos al entrenador, que le probó de pivote incluso por el tercer amistoso del verano contra el Catar, a la espera de recuperar a Sergio Ruiz y de firmar a nuevos fichajes en la posición con Dominique Moubeke y Anthony Obi a prueba.

Aun así, el Granada inscribió al centrocampista en LaLiga este pasado viernes al igual que hizo el día anterior con el portero Ander Astralaga, tras hacer lo propio con Pau Casadesús y Baïla Diallo el 31 de julio. Aún faltan Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual.