Pedro Alemañ conduce un balón durante el partido amistoso con el Catar. Granada CF - Pepe Villoslada

Baja en el Granada

Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

El centrocampista fue expulsado con tarjeta roja directa en su último partido con el Valencia Mestalla

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:23

Pedro Alemañ causará baja en el Granada durante la inauguración del campeonato en Segunda división contra el Deportivo de La Coruña el sábado 16 de ... agosto a las 21.30 horas en Los Cármenes. El centrocampista firmado del Valencia Mestalla como primera incorporación del verano fue expulsado con tarjeta roja directa en su último partido con el filial che en Segunda RFEF, por la visita del Sabadell a Paterna el pasado 4 de mayo con el 'play off' de ascenso en juego, y arrastrará la sanción ahora de rojiblanco dos categorías por encima.

