Pedro Alemañ se destapa como goleador

Protagonista en el GranadaPedro Alemañ se destapa como goleador
El centrocampista marca su tercer tanto de la temporada como líder del equipo en ese aspecto
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:53
Pedro Alemañ viene destapándose como goleador del Granada en lo que va de temporada ya con tres tantos que siempre valen puntos además. La diana ... del centrocampista firmado del Valencia Mestalla al Zaragoza rubricó la remontada en Los Cármenes y los tres puntos para los rojiblancos.
Un gol de Alemañ ya valió la victoria en Huesca como la primera del curso. El anterior, en Málaga, un empate tras verse dos tantos abajo. Con este tercer bingo desempató con Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual. Este último marcó por tercer partido seguido tras estrenarse en la Copa del Rey con el Roda.
