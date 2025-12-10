Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Granada CF - Pepe Villoslada

Clave en el Granada CF

Pedro Alemañ continúa renqueante del aductor

Los servicios médicos siguen un plan específico con el centrocampista, que acumula catorce titularidades consecutivas en Liga

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:16

Comenta

Pedro Alemañ continúa renqueante del aductor derecho, donde ya visibilizó molestias al ser sustituido en el Reino de León dos jornadas atrás. El centrocampista volvió ... a ejercitarse aparte del resto del grupo durante el entrenamiento del Granada este miércoles, como parte del plan específico de prevención que los servicios médicos del club siguen con él. En principio, no debe tener problemas para jugar en El Molinón este sábado.

Te puede interesar

