Clave en el Granada CFPedro Alemañ continúa renqueante del aductor
Los servicios médicos siguen un plan específico con el centrocampista, que acumula catorce titularidades consecutivas en Liga
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:16
Pedro Alemañ continúa renqueante del aductor derecho, donde ya visibilizó molestias al ser sustituido en el Reino de León dos jornadas atrás. El centrocampista volvió ... a ejercitarse aparte del resto del grupo durante el entrenamiento del Granada este miércoles, como parte del plan específico de prevención que los servicios médicos del club siguen con él. En principio, no debe tener problemas para jugar en El Molinón este sábado.
Alemañ acumula hasta catorce titularidades consecutivas ya en Liga, sin un solo minuto en cambio en la Copa del Rey que sí le permite descansar. El valenciano, de hecho, ni tan siquiera viajó a Tenerife el jueves de la semana pasada. En el campeonato regular, Pacheta no le ha sentado desde su primera aparición de inicio en Málaga.
Fue en La Rosaleda donde Alemañ marcó su primer gol, tras una asistencia previa para Pablo Sáenz durante la derrota con el Mirandés en Los Cármenes. A ese tanto le siguieron tres más, para la victoria en Huesca y al Zaragoza y al Ceuta en el Zaidín, con otro pase decisivo en la 'manita' a la Real Sociedad B.
