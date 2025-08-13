Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pau Casadesús conoce a algunos de sus nuevos aficionados. Ariel C. Rojas

Pau Casadesús

«Si no llego contra el Deportivo, será al siguiente»

Declaraciones ·

«Oscar es muy buen jugador y cumplió muy bien como lateral», piropea a su compañero

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:08

Pau Casadesús compartió sus dudas acerca de si podrá jugar o no por la inauguración del campeonato contra el Deportivo de La Coruña en Los ... Cármenes este sábado (21.30 horas) por el esguince en el tobillo izquierdo que aún arrastra. «Me encuentro bien, empezando a tocar campo ya esta semana aunque no sé si llegaré al sábado; si no es para esta jornada, para la siguiente», emplazó. Preguntado por Oscar Naasei como sustituto improvisado, el lateral derecho piropeó a su compañero: «Es muy buen jugador y cumplió muy bien».

