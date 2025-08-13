Pau Casadesús«Si no llego contra el Deportivo, será al siguiente»
Declaraciones ·«Oscar es muy buen jugador y cumplió muy bien como lateral», piropea a su compañero
Granada
Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:08
Pau Casadesús compartió sus dudas acerca de si podrá jugar o no por la inauguración del campeonato contra el Deportivo de La Coruña en Los ... Cármenes este sábado (21.30 horas) por el esguince en el tobillo izquierdo que aún arrastra. «Me encuentro bien, empezando a tocar campo ya esta semana aunque no sé si llegaré al sábado; si no es para esta jornada, para la siguiente», emplazó. Preguntado por Oscar Naasei como sustituto improvisado, el lateral derecho piropeó a su compañero: «Es muy buen jugador y cumplió muy bien».
En lo personal, Casadesús admitió venir de «un año un poco complicado» en el Andorra. «Al principio no jugaba pero luego lo jugué todo en el tramo importante. Aun así, no dudé en ningún momento cuando me surgió lo del Granada», subrayó. «Tenemos un equipo muy joven y tenemos muchas ganas y energía por hacerlo bien, mostrando lo que queremos hacer desde el sábado. Vivimos el debut con normalidad, absorbiendo lo que quiere el míster. Quizás la pretemporada no se reflejara con buenos resultados, pero adquirimos conceptos y mejoramos mucho», atendió.
