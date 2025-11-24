Al paso de la tortuga no cunde

1. Todos conocemos la fábula la liebre y la tortuga. El animal rápido que perdió aquella carrera desigual por su arrogancia al echarse a descansar ... a la mitad, mientras el más lento fue tenaz y perseverante. Quizás en LaLiga Hypermotion todo termine igual y este Granada con varias mejorías individuales, interesantes fases de juego y capacidad de resiliencia salga de abajo con su caparazón a cuestas. Sin embargo, punto a punto, al paso de tortuga, no cunde de momento.

2. Sin victorias, salir de abajo se le complica a los rojiblancos. En este tiovivo que es la Segunda división, en la que ocho clubes han cambiado ya de entrenador, las rachas positivas y negativas se suceden sin solución de continuidad y son muy pocos los conjuntos que mantienen rumbo estable. Con ello se conquista un lugar de privilegio entre los mejores del campeonato. Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Las Palmas y Almería mantiene la velocidad de crucero hasta la fecha.

3. Al Granada no le da para ello. Le ocurre un fenómeno curioso; sus registros tienen doble lectura. Por un lado, solo ha perdido un partido de los último diez. Fue ante el Real Valladolid en Pucela y con cierta polémica por aquel penalti por mano de Manu Lama. No obstante, en este mismo recorrido solo aparecen tres triunfos, aquellos seguidos ante Huesca y Real Sociedad B y el más reciente ante el Real Zaragoza, el colista.

4. Es cierto que el choque con el Córdoba pudo transformarse de manera radical si al árbitro no se le hubiera instado desde el VAR a corregir la tarjeta roja a Carlos Isaac mostrada a los doce minutos, pero el análisis del resto del tiempo en la primera parte muestra a unos visitantes con mejor control de la situación en el centro del campo.

5. Aunque Sergio Ruiz cuajó un partidazo en su tierra, Santander, no tuvo el día el sábado y se juntó con un rendimiento también flojo de Rubén Alcaraz con respecto a otras semanas. El dinamismo de los granadinos Isma Ruiz y Requena se les hizo bola.

6. Pacheta no es un preparador con reparos para intervenir en los encuentros. No dudó en desmontar su medular tras el tanto de Fuentes, arriesgando con Manu Trigueros en el eje, Alemañ como único organizador y un enganche como José Arnaiz. Una evolución ya vista con el Racing que tiene visos de ser no solo una solución coyuntural, sino una alternativa prioritaria si el nivel de los pivotes habituales no está a la altura.

7. El Granada encontró una solidez extraordinaria con el 4-3-3, haciendo Alcaraz de escoba, pero en los dos últimos duelos, con rivales de los que porfían por el balón y presionan fuerte, algunas costuras han saltado y ha sido habitual ver cómo los centrales trataban de buscar progresiones con balones en largo.

8. Encima, el Granada lleva cuatro compromisos sin sellar su portería. No le impidió ganar al Zaragoza en una remontada ni empatar la anterior jornada y la más reciente, pero nadar contracorriente no es algo que le siente bien. Sobre todo, porque cuando sus atacantes preponderantes se agotan, solo ha tenido la variante fiable de Arnaiz. Rodelas muestra entusiasmo, pero poca concreción. Pablo Sáenz atraviesa un periodo en el barbecho, quizás influido por su comportamiento en redes sociales, habrá que ver si con posibilidad de reinserción antes de la incertidumbre del mercado. Es decisión técnica.

9. A la espera de que Bouldini sume algo, Jorge Pascual acumula minutos y estaba claro que no iba a 'mojar' siempre, si bien estuvo a punto de hacerlo en la jugada que remachó Lama. El Granada reafirma cada día que es un equipo noble, como la honesta tortuga, que siempre avanza hacia la meta, con su casa encima.

10. No se deprime, con un optimista por naturaleza como Pacheta. Da confianza en que no llegará entre los cuatro últimos, pero la realidad, fuera de interpretaciones benignas, es la que de la clasificación.