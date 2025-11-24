Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ se echa las manos a la cabeza tras una acción del partido ante el Córdoba. José Miguel Baldomero

Granada CF | La resaca

Al paso de la tortuga no cunde

Sin victorias, salir de abajo se le complica al Granada, por más que tenga interesantes fases de juego y no se rinda ante las adversidades

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

1. Todos conocemos la fábula la liebre y la tortuga. El animal rápido que perdió aquella carrera desigual por su arrogancia al echarse a descansar ... a la mitad, mientras el más lento fue tenaz y perseverante. Quizás en LaLiga Hypermotion todo termine igual y este Granada con varias mejorías individuales, interesantes fases de juego y capacidad de resiliencia salga de abajo con su caparazón a cuestas. Sin embargo, punto a punto, al paso de tortuga, no cunde de momento.

