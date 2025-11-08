El pasado en el fútbol granadino del director deportivo del Real Zaragoza, Chema Indias

El actual director deportivo del Real Zaragoza, Chema Indias, tuvo un pasado como jugador en el fútbol granadino. El donostiarra, de 54 años, colgó las ... botas en Andalucía. En concreto, en el Roquetas, donde empezó su carrera como secretario técnico que luego le llevaría a liderar la estrategia de fichajes en el Toledo y el Leganés, club con el que llegó a Primera división y al que instaló en el fútbol profesional.

Indias se desempeñaba como lateral derecho y actuó en el extinto Motril CF, al que sucedió el actual CF Motril. En la temporada 2003/04, con el equipo blanquiazul en Tercera división como el Granada CF, disputó la fase de ascenso, pero el Motril quedó apeado en la primera eliminatoria ante el Don Benito. El técnico de los costeros era 'Kiki' Barón, que luego ejercería con los rojiblancos, en el comienzo de aquella campaña que llevó al 'histórico' a Segunda B.

Indias siguió en Motril y se marchó al Mar Menor a mitad de la campaña 06/07 para después recalar en el Roquetas. Ahora, en los despachos, trata de reflotar a un Zaragoza en horas bajas, último clasificado.