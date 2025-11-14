Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras. P. M.

Irene Ferreras

«Tenemos un partido serio por delante»

La entrenadora del Granada femenino habla de la visita de su equipo al Tenerife

R. I.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:10

«Tenemos un partido serio por delante en el equipo tendrá que aprovechar cada faceta que nos toque desarrollar en el juego y aprovechar las ... ocasiones», expuso Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, antes de su enfrentamiento con el CD Tenerife.

