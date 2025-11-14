«Tenemos un partido serio por delante en el equipo tendrá que aprovechar cada faceta que nos toque desarrollar en el juego y aprovechar las ... ocasiones», expuso Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, antes de su enfrentamiento con el CD Tenerife.

«Mantenemos la ilusión. Hubo una gran reacción del equipo a principios de semana (tras la derrota con el Sevilla). «Tenemos un gran reto por delante en Tenerife. Llegamos muy preparadas», abundó.

«El Tenerife es un equipo que tiene continuidad en su proyecto, con el mismo entrenador desde la temporada pasada, que está haciendo las cosas muy bien, la clasificación así lo define», elogió sobre el contrincante. «Tiene un entrenador que está llevando bien el perfil de jugadoras que tiene. Equipo compensado y trabajador», agregó.