El entrenador del Granada, Pacheta, habló sobre la actualidad de su equipo antes del desplazamiento a Santander para medirse al Racing (sábado, 21 horas). Estas ... fueron sus manifestaciones:

DISPONIBILIDAD: «Pau Casadesús y Ander Astralaga viajan. ¿Cómo están? Tenemos que esperar, pero hay posibilidades con ellos. Vamos justos, no hay nada seguro».

LA CORNADA DE SANTANDER: «No es una revancha. La vida te da oportunidades y situaciones. Tengo partidos grabados porque son importantes, en alegría o dureza. El de Santander no se olvida, pero son circunstancias que pasan en su momento y te hacen crecer y evolucionar. Vamos allí, partido bonito, estadio lleno, que es una pasada, ante el líder, con un equipo vertical y un entrenador que trabaja bien, con gente arriba que lo hace bien, que es alegre en ataque y hace goles. Buen ambiente... Todo está bien. Estamos en un momento de crecimiento».

IGUALDAD EN SEGUNDA Y LOS DELANTEROS AUSENTES EN EL RACING: «Respecto a ellos, lo de las selecciones es lo que tiene. Jeremy y Canales no están en el Racing y tienen mucho gol, son buenos. No se para en estas fechas y no se puede contar con ellos. Nosotros también tenemos bajas. Hay que afrontar el partido como viene. Tienen gente para sustituirlos, con buen nivel. No creo que se resientan demasiado. Al hilo de la igualdad, la Segunda tiene una característica con respecto a la Primera. Los presupuestos decantan y en Segunda no es tan lapidaria la diferencia, por ello es tan apretada. Es muy chula y se disfruta. Sin duda, el partido no reflejará tanta diferencia entre que uno sea líder y nosotros estemos en descenso. Estamos ganando consistencia, nos juntamos mejor, nos desarrollamos con balón en todas las parcelas. Estamos expectantes. Será un partido bueno y habrá muchas transiciones».

LUCA ZIDANE Y HONGLA: «Luca todavía no ha llegado. Tiene permiso. No parece una lesión grave, pero sí le impide jugar con su selección. No sé el alcance exacto, quizás unas semanas. Hongla es uno más de la plantilla, no está participando, pero esto es una cuestión que decido yo. Ahora juegan otros y esto va variando. Es claro el once y entran jugadores por lesión o sanción. Unos participan más y otros menos. Hongla es un gran futbolista».

ARNAIZ: «Le vino bien el gol y también el partido de Copa, esforzarse en un encuentro en el que eres superior al rival, pero hay que tener respeto. Hay que trabajar para uno mismo y así se beneficia el equipo. Jose viene en buen momento desde hace un par de meses y será importante. Tiene pegada, regate... Sabíamos lo que fichamos. Han sido circunstancias, pero como Pascual, será relevante. ¿Cuándo? Veremos el momento. Me alegro por su tanto».

RACING, EL MÁS GOLEADOR, DE LOS MÁS GOLEADOS: «Nosotros tenemos que incidir en ello. Pensarán en nuestros defectos y nosotros, en los suyos. Esto es un toma y daca. Es difícil que un equipo tan goleador no encaje. Combinar llegar con muchos arriba con el equilibrio atrás no es sencillo. Te sueles exponer y tiene riesgos. Este Racing mete mucho y encaja también».

MERMA FÍSICA: «Sabemos de las molestias de algunos jugadores, y más de los que actúan habitualmente. Los cambios vienen a partir del 60-65, no son rápidos. Es probable que haya gente con molestias, que se puede convertir en una pequeña rotura. Alcaraz está cada vez mejor, a Alemañ le cuidamos, a Sergio... Valoramos con el cuerpo médico que todo el mundo esté en condiciones, sin tener recaídas. Vamos por una línea cojonuda en esto. Priorizamos que lleguen al partido, pero si no entrena, quizás le falten sensaciones. Les quitamos tareas, tratamos de que no se sobrecarguen. Vamos jugando con ello. La lesión de Alcaraz no está limpia y hay que cuidarlo, pero va a mejor. Ahora mismo hay sustitutos que están en buen momento. Me gustaron Trigueros, Arnaiz, Rodelas, Gagnidze... Salimos con energía. En partidos duros, no es fácil meterse en ese ritmo».

TENERIFE EN COPA: «El viaje es largo, pero vamos en avión. Es un rival duro. Está en 1ª RFEF, pero es un contrario fuerte, con un entrenador que domina esto».