El partido del Recreativo Granada con el San Pedro se disputará en Peligros

El partido entre el Club Recreativo Granada y la UD San Pedro, correspondiente a la jornada 8 del grupo 9 de 3ª RFEF, se disputará en el Estadio Antonio Bailón de Peligros, el próximo domingo 26 de octubre a las 18.45 horas.

Este cambio de escenario para el duelo frente al conjunto malagueño se debe a que el campo de competición de la Ciudad Deportiva se encuentra en un proceso de resiembra correspondiente a la transición de la semilla

En esta ocasión, los abonados de la entidad rojiblanca podrán acceder al estadio peligreño presentando su carnet en la puerta de entrada, sin necesidad de retirar invitación previamente. Para el público general se venderán entradas desde una hora antes del partido a un precio de 10 euros en las propias taquillas del Antonio Bailón. Ambas opciones serán posibles hasta completar aforo.

