Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Justo, del Recreativo Granada, en un partido en la Ciudad Deportiva. J. M. Baldomero

Fútbol · 3ª RFEF

El partido del Recreativo Granada con el San Pedro se disputará en Peligros

El motivo es la resiembra en el campo de la Ciudad Deportiva del club rojiblanco

R. I.

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:42

Comenta

El partido entre el Club Recreativo Granada y la UD San Pedro, correspondiente a la jornada 8 del grupo 9 de 3ª RFEF, se disputará en el Estadio Antonio Bailón de Peligros, el próximo domingo 26 de octubre a las 18.45 horas.

Este cambio de escenario para el duelo frente al conjunto malagueño se debe a que el campo de competición de la Ciudad Deportiva se encuentra en un proceso de resiembra correspondiente a la transición de la semilla

En esta ocasión, los abonados de la entidad rojiblanca podrán acceder al estadio peligreño presentando su carnet en la puerta de entrada, sin necesidad de retirar invitación previamente. Para el público general se venderán entradas desde una hora antes del partido a un precio de 10 euros en las propias taquillas del Antonio Bailón. Ambas opciones serán posibles hasta completar aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  6. 6

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  7. 7 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  8. 8 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  9. 9 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  10. 10 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El partido del Recreativo Granada con el San Pedro se disputará en Peligros

El partido del Recreativo Granada con el San Pedro se disputará en Peligros