El rojiblanco Souleymane Faye protege la pelota en un partido. J. M. Baldomero
LaLiga Hypermotion

El partido entre el Granada y el Zaragoza ya tiene día y hora

El encuentro de la jornada 13 de Segunda división se retransmitirá en abierto de forma gratuita

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52

El partido que enfrentará al Granada y al Zaragoza en Los Cármenes ya tiene día y hora. El choque de la jornada 13 de Segunda división tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas y se retransmitirá en abierto de manera gratuita.

Se podrá seguir a través de los canales GOL y Ten, ambos disponibles en la TDT. También estará disponible en LaLiga Hypermotion TV, canal de pago vía suscripción. En encuentro se disputará seis días más tarde de la visita de los rojiblancos al José Zorrilla, dispuesta para el lunes 3 a las 20.30 horas.

