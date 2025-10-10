El partido entre el Granada y el Zaragoza ya tiene día y hora
El encuentro de la jornada 13 de Segunda división se retransmitirá en abierto de forma gratuita
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52
El partido que enfrentará al Granada y al Zaragoza en Los Cármenes ya tiene día y hora. El choque de la jornada 13 de Segunda división tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas y se retransmitirá en abierto de manera gratuita.
HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 1⃣3⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 10, 2025
👉 https://t.co/H6Gp00WE51 pic.twitter.com/npJwOWHIxe
Se podrá seguir a través de los canales GOL y Ten, ambos disponibles en la TDT. También estará disponible en LaLiga Hypermotion TV, canal de pago vía suscripción. En encuentro se disputará seis días más tarde de la visita de los rojiblancos al José Zorrilla, dispuesta para el lunes 3 a las 20.30 horas.