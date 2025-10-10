El partido entre el Granada y el Zaragoza ya tiene día y hora

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

El partido que enfrentará al Granada y al Zaragoza en Los Cármenes ya tiene día y hora. El choque de la jornada 13 de Segunda división tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas y se retransmitirá en abierto de manera gratuita.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 1⃣3⃣ en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/H6Gp00WE51 pic.twitter.com/npJwOWHIxe — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 10, 2025

Se podrá seguir a través de los canales GOL y Ten, ambos disponibles en la TDT. También estará disponible en LaLiga Hypermotion TV, canal de pago vía suscripción. En encuentro se disputará seis días más tarde de la visita de los rojiblancos al José Zorrilla, dispuesta para el lunes 3 a las 20.30 horas.