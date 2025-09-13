Los palos impiden la remontada del Femenino ante el Alhama

El Femenino mereció más en su visita al Artés Carrasco para medirse al Alhama. El conjunto local se adelantó pronto, a los cinco minutos, con ... un tanto sorpresivo, mediante un envío largo que Mariana convirtió en vaselina desde media distancia ante Hirao. Sin embargo, las rojiblancas equilibraron con una diana de Laura Pérez, que aprovechó un grave error de la portera Elena de Toro. Esta tuvo la suerte de cara después, pues las nazaríes tuvieron cuatro palos, que impidieron la remontada del Granada.

Alhama Elena de Toro; Aitana Zumarraga, Coco, Carla Castiñeyras, Elsa Gómez; Anita Velázquez, Encarni, Belén Martínez (Pinel, m. 75), Astrid Álvarez (Vega, m. 75); Yiyi (Estefa, m. 46) y Mariana (Patro, m. 61; Nuria, m. 94). 1 - 1 Granada femenino Chika Hirao; Postigo, Alba Pérez, Jujuba, Manoly Baquerizo; Ari Mingueza, Miku Kojima; Laura Pérez (Blanca, m. 75), Andrea Gómez (Clara, m. 61); Lauri Requena (Solvoll, m. 90); y Sonya Keefe (María Barquero, m. 75). GOLES: 1-0, m. 6: Mariana; 1-1, m. 51: Laura Pérez.

ÁRBITRA: Paola Cebollada. Amonestó a las locales Yiyi (m. 39), Ana (45+1) y Pinel (m. 91); y mostró una al banquillo visitante.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga F, disputado en el estadio Artés Carrasco ante unas 300 personas.

Quien estudie los números del encuentro concluirá en la superioridad rojiblanca, con numerosas llegadas al área contraria, sobre todo en la segunda parte, que no se materializaron ante la red. Al Granada le costó tomarle la temperatura al duelo ante un Alhama brioso, con un fútbol muy directo. Así sacó premio en el acto inicial y luego supo soportar las acometidas de las visitantes, a veces con mucha fortuna.

Laura Pérez fue un ciclón después del descanso y con el 1-1, las rojiblancas creyeron en conseguir un segundo triunfo consecutivo lejos de casa. Sin embargo, no encontraron la manera de superar la tela de araña local. Blanca y María Barquero trataron de ejercer como revulsivos, pero tampoco su energía permitió romper la igualada. El fútbol no fue justo con los méritos del Granada en esta ocasión.