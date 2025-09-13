Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una acción del partido. Liga F

La crónica

Los palos impiden la remontada del Femenino ante el Alhama

Laura Pérez equilibra el tanto de Mariana, pero la suerte se alía con el conjunto murciano después, con cuatro tiros que dan en la portería

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:10

El Femenino mereció más en su visita al Artés Carrasco para medirse al Alhama. El conjunto local se adelantó pronto, a los cinco minutos, con ... un tanto sorpresivo, mediante un envío largo que Mariana convirtió en vaselina desde media distancia ante Hirao. Sin embargo, las rojiblancas equilibraron con una diana de Laura Pérez, que aprovechó un grave error de la portera Elena de Toro. Esta tuvo la suerte de cara después, pues las nazaríes tuvieron cuatro palos, que impidieron la remontada del Granada.

