El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda

Un granadino amenaza ya al Granada en Segunda división, con su equipo también implicado por ahora en la pelea por la permanencia. Paco Cortés, extremo diestro de 18 años, se estrenó como goleador en el fútbol profesional con un doblete en Zaragoza con la Cultural Leonesa, el club en el que lo tiene cedido el Levante de Primera para esta temporada. Saltó al terreno de juego ya con 0-3 en el marcador y junto al también granadino Diego Collado, con nueve futbolistas los maños desde antes del descanso, y no tuvo piedad.

Cortés llevaba escasos segundos sobre el terreno de juego cuando recibió un pase atrás desde la banda derecha dentro del área, cerca de la frontal, y soltó un latigazo con su pie derecho. Diez minutos después, y tras atacar a pierna cambiada por la izquierda, controló un balón al contragolpe y definió de manera algo defectuosa pero igualmente inapelable al otro palo del portero Esteban Andrada, internacional con Argentina. El extremo celebró sus dos goles 'disparando' a cámara y entre abrazos de sus compañeros.

«Estoy muy feliz, muy contento por poder ayudar al equipo con dos goles y por el resultado. Trato de aprovechar los minutos cada vez que salgo al campo para darle lo que pueda al equipo», compartió Paco Cortés en declaraciones a los medios posteriormente. «En el primer gol intenté quedarme atrás para luego engancharla como podía y en el segundo, un poco igual. Muy pocas veces jugué tanto contra nueve jugadores pero forma parte del fútbol y hay que adaptarse; teníamos que seguir yendo a por todas», justificó. «Me quedo con las semanas que llevamos trabajando muy bien, con el reflejo en el campo. Siempre es bueno ganar pero esto es muy largo y hay que ir poco a poco. Algunos días entran más que otros pero me quedo con la actitud del equipo. Le damos importancia a estar fuera del descenso», concedió.

Convocado en Primera

Cortés se enroló en la Cultural Leonesa durante la última jornada del mercado de verano. Fue convocado por Julián Calero para las tres primeras jornadas del Levante en la máxima categoría pese a no haber contado con él en toda la temporada pasada. El extremo ya había debutado como profesional en Segunda el curso anterior, con una segunda parte íntegra por una visita al Huesca en la última jornada de la mano de Felipe Miñambres. Ahora en la 'Cultu', Cortés mantiene con el 'Cuco' Ziganda el rol de revulsivo que ya le asignó Raúl Llona.

Internacional sub-19 y sub-17 con España, a Paco Cortés lo captó el Levante como infantil del Maracena tras pasar también por el We. El Granada visitará León el fin de semana del 30 de noviembre, y el extremo podría estrenarse en Los Cármenes como visitante el del 12 de abril.