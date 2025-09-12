Pacheta, con todos salvo Diallo y Bouldini

Granada CFPacheta, con todos salvo Diallo y Bouldini
Tendrá oportunidad de aclarar la situación de Hongla en rueda de prensa
Granada
Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:14
Pacheta toma la palabra este sábado, en víspera del partido con el Leganés, por lo que transmitirá de primera mano la situación de Martin Hongla.
El técnico burgalés sí puede celebrar que recuperó a los otros internacionales, Ander Astralaga y Gael Joel, así como al sancionado Pere Haro. Además, ya puede contar con Luka Gagnidze, uno de los últimos fichajes, que ya resolvió sus problemas con Extranjería. En el capítulo de lesionados, sigue Baïla Diallo y seguramente Bouldini tras el pisotón que sufrió en Málaga.
