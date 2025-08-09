«Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Pacheta concedió que el 0-3 del Al Ain en Los Cármenes fue «abultado y durísimo», pero el entrenador del Granada quiso exponer sus argumentos ... para defender que su equipo «hizo muchas cosas bien pese al resultado». «Empezamos fantásticamente, con tres o cuatro ocasiones muy claras que no metimos y que nos llevaron a preguntarnos qué teníamos que hacer para marcar; si entonces el rival te hace daño, te mete dudas. Tiramos 32 veces y ellos, doce, pero ellos fueron mucho más eficaces y por tanto fueron mejores en su área que nosotros. Son el mejor equipo de Asia, un buen equipo, y aun así vi cosas muy buenas por cómo apretamos físicamente después de jugar un partido por la mañana contra el combinado sub-23 del Al Ain con gente importante que ya jugó entonces 90 minutos», justificó.

«Creo que este equipo va a ir creciendo. Las pretemporadas son engañosas, como dije; la fiesta viene ahora», aseguró Pacheta. «Hicimos muchas cosas bien de las que queremos pero no estuvimos acertados ni en el área contraria ni en la nuestra. Quiero un equipo fuerte en los duelos y estamos en ese camino, aunque será un proceso difícil por momentos», recordó el técnico, que quiso dar a las gracias «a la gente que vino y animó porque tienen ganas de empujar y este equipo va a darle a su afición». «Estoy seguro de que hubo jugadores que llamaron la atención ya y podemos oler cosas. El mercado está abierto aún y todo el mundo sigue alborotado, pero estamos todos igual. Tenemos que arreglar algunas cosas, pero hay otras que vamos a reforzar porque las hicimos bien. Nos falta encontrar el interlineado y cargar más el área, pero no me preocupa que no marcásemos porque creamos ocasiones y van a entrar», insistió.

«El resultado nos llevaba a cometer errores, pero creo que por momentos circulamos bien el balón, hicimos buenos dos contra uno por bandas y centramos bien. Claro que hay muchas cosas que mejorar tras un 0-3, pero sigo viendo un equipo que compite bien y hace ocasiones aunque no las metiera», abundó el entrenador. «Estoy contento por muchas cosas de lo que hicieron los futbolistas, expectante porque hay jugadores que dan pasos adelante como Stoichkov, de quien estoy convencido de que va a ser un jugador importante; por cómo entraron Jorge o José (Arnáiz); de lo que van a aportar Faye y Pablo (Saénz); con los dos laterales, que son fantásticos; o con refuerzos como Gael. Vendrán jugadores y otros saldrán, pero estoy expectante», se definió.

«Habrá cambios»

El entrenador del Granada, aun así, se mostró «seguro» de que habrá cambios en su alineación titular del trofeo a la inauguración del campeonato con el Deportivo en siete días. «Será muy probable porque pueden pasar mil historias y algunos futbolistas importantes jugaron por la mañana porque queríamos que tuvieran 90 minutos», indicó. Preguntado en concreto por algún posible fichaje durante la semana, se encogió: «Creo que habrá algún movimiento, pero no lo marco yo; hasta el 31 de agosto, sí que habrá bastantes».

Preguntado por el estado de Lucas Boyé, Pacheta desveló que en ese preciso momento le estaban auscultando pero que la primera valoración «no parecía muy grave» pese a tener inflamado el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. «Se le fue un poco e iremos con cautela, pero es fuerte y duro y espero que no sea para mucho», deseó.

Por último, y acerca de la respuesta de la afición a su optimismo natural, Pacheta apuntó que ya superó «ambientes más duros de inicio de temporada que este». «Suelo hacer que la gente se vaya orgullosa y espero hacerlo aquí también; es un reto. Mi llamamiento irá calando porque este equipo va a ir evolucionando, y más después de este partido. Hubo muchos partidillos de cinco o diez minutos y en muchos los hicimos muy bien, pero pagamos caro el que jugamos mal y tenemos que aprender a parar ciertos tipos de jugadas. Tenemos que aprender a ser más consistentes», subrayó.