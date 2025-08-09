Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, con rostro serio durante el trofeo. José Miguel Baldomero
Pacheta

«Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Sala de prensa ·

«Tiramos 32 veces y ellos, doce; pero es que son el mejor equipo de Asia», expone el entrenador del Granada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:02

Pacheta concedió que el 0-3 del Al Ain en Los Cármenes fue «abultado y durísimo», pero el entrenador del Granada quiso exponer sus argumentos ... para defender que su equipo «hizo muchas cosas bien pese al resultado». «Empezamos fantásticamente, con tres o cuatro ocasiones muy claras que no metimos y que nos llevaron a preguntarnos qué teníamos que hacer para marcar; si entonces el rival te hace daño, te mete dudas. Tiramos 32 veces y ellos, doce, pero ellos fueron mucho más eficaces y por tanto fueron mejores en su área que nosotros. Son el mejor equipo de Asia, un buen equipo, y aun así vi cosas muy buenas por cómo apretamos físicamente después de jugar un partido por la mañana contra el combinado sub-23 del Al Ain con gente importante que ya jugó entonces 90 minutos», justificó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque entre dos vehículos en la A-92
  3. 3

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  6. 6

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  7. 7 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  8. 8 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  9. 9 El Ayuntamiento de Benamaurel advierte de un «elevado sobreconsumo» de agua potable que podría llevar a cortes
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

«Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»