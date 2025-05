«Hay detalles por los que puedo hacer cambios contra el Castellón»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 24 de mayo 2025, 10:08 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Pacheta compareció este sábado ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes del penúltimo entrenamiento del equipo previo al partido con el Castellón este domingo en Los Cármenes (18.30 horas). El entrenador abundó en distintas cuestiones relacionadas con el encuentro; entre ellas, la recuperación de Stoichkov a falta de una última sesión el mismo día del duelo ya en el estadio del Zaidín.

PRIORIDADES: «Tenemos que seguir mejorando mucho en nuestro modelo, pero sí que es verdad que ya hicimos cosas de mucho valor. Sobre todo, porque ganamos en base al esfuerzo; y cuando se logra sobre esos pilares, suele ser muy interesante para construir en lo que venga. Tenemos que ser muy dinámicos y valientes, con muchas alternativas para saber cómo jugar en cada zona del campo con seguridad y unión. Para ser protagonistas hay que ser fieles a nuestro modelo tanto con balón como sin él».

Más información Stoichkov volverá a la convocatoria contra el Castellón

DISPONIBILIDAD: «Reinier y Borja Bastón no estarán por sus molestias, y Stoichkov sí. Viene entrenando con muy buen ritmo y está para jugar. De los demás, hay gente con sobrecargas de toda la temporada que tenemos que ir gestionando pero estarán disponibles».

CAMBIOS: «Cuando vengo a los sitios intento hacerlo con la cabeza limpia, sin buscar demasiada información más allá de conocer a los jugadores; pero hasta que no entrenas, no sabes a lo que huele cada uno. Valoro la evolución con los días y estoy convencido de que haremos un muy buen partido contra el Castellón. Quiero que el jugador sienta que su esfuerzo va con el de al lado, y que ningún compañero quiere fallar aunque lo haga y que hay que insistir hasta el final. Tenemos que seguir intentando robar alto para estar cerca de la portería contraria; no me gusta retroceder y especular».

JORNADA SIMULTÁNEA: «Ya pasé por estas situaciones y no sirve de nada estar pendiente de los demás; nosotros, a lo nuestro, y luego ya veremos. Seguimos a tres puntos, pero ya hay otro equipo en el lío. La única manera de que pueda seguir habiéndolo pasa por volver a ganar. Generalmente sabes lo que pasa en otros campos por lo que pasa en el tuyo, aunque no quieras. Todos no ganarán, pero a mí no me distraerá nada».

TOCAR LO QUE FUNCIONA: «Durante las semanas pasan muchas cosas y hay detalles de mis jugadores que pueden ser determinantes en función del modelo del rival que pueden llevarme a hacer cambios; tienen que jugar quienes mejor puedan afrontarlo. Todos los jugadores que tengo son buenos. Tengo un problema para hacer esto, pero bendito sea. Y el jugador también tiene que entenderlo, y lo hace, porque mis decisiones hacen daño pero actúo con buena fe».

STOICHKOV: «No tengo claro si lo hará de inicio, pero es muy buen futbolista y puede jugar por dentro y por fuera... como Abde, Gio, Rodelas, Józwiak... Cuantos más tenga, mejor».

DEBUT EN CASA: «Juntos es la única manera de conseguir los objetivos, si vamos absolutamente todos en la misma dirección. Que la gente nos empuje desde el recibimiento, suma. Lo agradecemos porque es clave. Tenemos buenas sensaciones».

PELIGROS DEL CASTELLÓN: «Debemos estar preparados para todo porque es un equipo muy atrevido y hay que tener mucho cuidado con sus transiciones. Viene salvado pero tiene mecanismos muy duros para el rival, con muchos goles fuera de casa. Es peligroso; con un modelo atractivo que a mí me hacía sentarme a verle por su empuje».

RIVAL YA SALVADO: «Su condición le hace muy peligroso por lo valiente que es su modelo; ya sin presión, le saca aún más alegría y valentía. Por lo que nos jugamos, tenemos que demostrar que somos merecedores de la victoria y para hacerlo tenemos que cumplir con lo entrenado, con mucha mentalización. Tenemos que tener mucho cuidado. Será un partido de mucha transición, aunque no nos suele gustar a los entrenadores, e intentaremos pararlas en defensa y aprovecharlas en ataque; intentamos entrenarlo y queremos ser mejores también cuando el partido se alborote».

INTERNACIONALES: «No tengo ninguna información de si fueron convocados o no; cuando pase, lo afrontaremos. El futbolista está obligado a ir con su selección, pero no tengo constancia».