«No habrá ninguna revolución pero sí se verán ya detalles distintos»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 16 de mayo 2025, 11:55

Pacheta volvió a comparecer ante los medios de comunicación un día después de su presentación oficial como nuevo entrenador del Granada. El técnico burgalés abundó en sus intenciones tras sus primeras sesiones al frente del equipo ya de cara a la visita al Deportivo este sábado (16.15 horas) en Riazor.

RECEPTIVIDAD DEL GRUPO: «Estamos transmitiendo todo lo que es el modelo, con muchísimos detalles. Me gusta eso de ir 'envenenando' a los futbolistas y estamos en ese proceso. La respuesta a mi mensaje está siendo fantástica y estoy ilusionado y con confianza en seguir la línea que quiero».

DISPONIBILIDAD: «No estará Reinier y sigue con problemas Stoichkov. Los demás están todos bien».

ALINEACIÓN Y SISTEMA DECIDIDOS: «No tengo nada decidido aún. Somos un cuerpo técnico muy abierto a jugar con dos centrales o tres, dos mediocentros o tres, con extremos abiertos o por dentro, con un solo punta o con dos... No tenemos un dibujo 'nuestro' que llevemos hasta el final. Pondremos a los futbolistas que anden mejor, y en función de eso iré trabajando cada dibujo».

IMPREVISIBILIDAD: «Ojalá sea una de las claves del partido y esas dudas le pesen al Deportivo, que es un equipo muy interesante al que ojalá podamos convencer. Vamos a ganar. Con un cambio de entrenador, todo lo anterior vale poco aunque las circunstancias de los jugadores no cambien».

INSISTENCIA: «Incidencidimos en aspectos fundamentales de nuestro modelo que no puedo desvelar, pero el nuestro tiene unos pilares muy claros en determinados momentos si las características de los jugadores se adaptan, claro; si no, tendremos que adaptarlo a ellos. Queremos mucho balón y ser dominadores con él para que sea nuestro y ser muy verticales como uno de nuestros principales valores y hacer más situaciones de gol que el rival para acercarme a la victoria o al menos de su misma calidad. Esto va de ganar como sea en base al trabajo y la creencia».

QUÉ CAMBIOS ANTICIPA: «Seguramente haya cosas distintas pero los jugadores son los mismos y han ido jugando todos; no habrá ninguna sorpresa. No habrá ninguna revolución. Se trata mucho más de limpiar dudas para que nuestro modelo vaya calando para que nos ayude a ganar. El futbolista tiene que sentirse importante, y ese es el primer paso que estamos trabajando».

FUTBOLISTAS QUE ACABAN CONTRATO: «No sé cuántos acaban, y no quiero saberlo aún. Viéndoles entrenar, me es imposible saberlo. No me puede 'envenenar' a mí todo lo que pueda rodearlo más allá de la sensación que me transmitan los futbolistas; es la única información que me vale. Los futbolistas saben lo que se están jugando y de ahí también la tensión que tienen».

CUENTAS PARA EL ASCENSO: «No hay matemáticas; solo vale ganar en Coruña. No le doy más vueltas a nada más allá.».

CON QUÉ SE IDENTIFICA: «Estoy seguro de que se verán muchos detalles ya en Riazor; algunos, distintos a los de antes. Hasta qué punto, ya lo veremos, porque tan pocos días dan para lo que dan. Los jugadores están aceptando muy bien lo que le estoy transmitiendo. Estaría muy contento si somos capaces de sentirnos dominadores a través balón para hacer daño; si lo conseguimos, con los futbolistas que tenemos, vamos a ganar».

CLAVES DEL DEPORTIVO: «Espero un encuentro muy, muy intenso cerca de las áreas o en las zonas de finalización, ya sea en ataque o en defensa; interesante. Será una batalla chula».

HONGLA DE CENTRAL: «Le tuve en Valladolid como fichaje y su comportamiento conmigo fue siempre ejemplar y a día de hoy lo sigue siendo. Puede jugar hasta de '9'; a mí es un jugador que me gusta mucho, muy fuerte en los duelos y con un control de pase fantástico. Mi reto es que lo haga todos los días como él sabe, y puede hacerlo; será la exigencia que le ponga. E».

MARIÑO O LUCA: «Marc Martínez también es muy bueno. No me extraña que haya lío en la portería, y vendrá otro después de mí y seguirá habiéndolo. Todos son muy buenos».

ASPECTO FÍSICO: «El aspecto físico a final de temporada será todavía más importante que antes porque hay gente con muchos minutos y molestias. Que no quepa duda de que los once que salgan de inicio tendrán que estar en perfecto estado porque todos tienen un sustituto; y alguno, hasta dos o tres. O se está a tope, o irá otro compañero».

CONTRATO HASTA 2027: «Que el proyecto sea a largo plazo era uno de los detalles que quería para venir porque se confía en mí. Me da la posibilidad de participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi plantilla».