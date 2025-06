«Vine a ascender y lo vamos a conseguir, aunque no fuera ahora»

José Ignacio Cejudo Santander. Enviado especial Domingo, 1 de junio 2025, 21:29 Comenta Compartir

Pacheta insistió en su convencimiento de ascender a Primera división con el Granada tarde o temprano aunque ya no vaya a ser esta temporada al perder en El Sardinero. «Doy las gracias a la afición de todo corazón después de tantas horas en autobús y le pido que siga con nosotros y que no se preocupe; ya pensamos en el proyecto de la temporada que viene y vamos a ser contundentes. Empezaremos el 7 de julio si no hay novedad, con cinco semanas de vacaciones y seis de pretemporada para pelear. Vine a ascender y lo vamos a conseguir, aunque ahora no pudiéramos; vamos a disfrutar. Volveremos otra vez», concluyó, tal y como canta el granadinismo.

El entrenador del Granada fue muy crítico con la actuación de sus futbolistas. «No merecimos la victoria porque el Racing ya fue mejor once para once; nos aflojó marcar tan pronto y pareciendo que jugábamos tan fácil porque este es un campo complicado y el rival juega muy bien. No me sentí identificado con el primer tiempo, y se me queda esa espinita, porque cometimos errores que no debimos cometer y no estuvimos contundentes en los duelos; y lo pagamos», lamentó, no sin dar la enhorabuena a su rival y desearle suerte para el 'play off'.

«Al descanso pedí tranquilidad, solidez y que ganaran duelos porque íbamos a tener una ocasión para ganar aunque fuera difícil y estuvimos bastante serenos, con el control del partido aunque quizás fuera porque nos dejaran. Hicimos lo que debíamos aun habiendo trabajado muy poco con tres centrales; me dejó satisfecho», rescató Pacheta pese al escaso peligro arriba. «Con uno menos es difícil tener una producción ofensiva muy variada, aunque tuvimos las ocasiones de Ricard al segundo palo y otra en la que Abde llegó hasta el fondo; era difícil hacer muchas más. Siempre me quedará la duda de lo que habría pasado si hubiéramos marcado el 1-2 porque tuvimos el balón en muchos momentos aunque no de una forma tan limpia como querría y como creo que puede jugar este equipo conmigo», indicó.

El entrenador consideró «mucho más grave» el error de Luca Zidane en la expulsión de Carlos Neva al retroceder que el del lanzamiento que provocó el 2-1 ya en el añadido. «Es de las cosas que tenemos que arreglar para la temporada que viene, con el cambio de jugadores entre otras razones por todos los que terminan contrato», apuntó. Uno de ellos, Rubén Sánchez, cedido por el Espanyol, no pudo ni viajar «al no recuperarse de un golpe».

«No tenemos nada hecho para la temporada que viene pero hay una base muy importante de jugadores muy buenos... pero yo no seré el único que tome decisiones aunque participe, porque hay otros responsables», reseñó Pacheta. Por último, quiso felicitar al Elche por su ascenso a Primera división: «Pasé allí dos años inolvidables y su afición merece disfrutarlo en la calle, algo que no pudo hacer conmigo por la pandemia».