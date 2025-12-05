Pacheta prueba el sistema con Arnaiz de referencia en la segunda mitad

A Pacheta le salieron bien las rotaciones casi completas que emprendió en su once inicial. El burgalés quiso aprovechar la Copa como banco de pruebas ... con mayoría de suplentes en los últimos partidos y un canterano, Flores, al que quiere meter en la dinámica principal desde ya.

El central se mostró más incómodo en la izquierda que en la derecha, cuando ya acompañó a un zaguero más veterano como Loïc. En las demás posiciones, jugadores en su lugar natural, con Alcaraz de ancla, Trigueros creando y Gagnidze más avanzado. Pablo Sáenz y Rodelas dieron batalla, aunque no con la constancia esperada. El depósito le duró a Bouldini un tiempo.

En la segunda mitad, Pacheta probó el sistema con Arnaiz como referencia. Dio otro estímulo el talaverano, ofreciéndose para circular en ataque. Más adelante, el burgalés ya refrescó los costados con sus extremos habituales y cerró atrás con su pareja predilecta, una vez incrustado Manu Lama. No quiso que el resultado peligrara, sobre todo ante la reacción ofensiva de Álvaro Cervera. El fútbol del Tenerife se concentró en las bandas, zona débil por las características de Pau y Hormigo, pero no hubo que lamentar mayores.