Pacheta muestra en Ipurua su exigencia con Pablo Sáenz

La sustitución de Pablo Sáenz al descanso en Ipurua sin problema físico aparente vino a demostrar la exigencia que le marca Pacheta. El entrenador del ... Granada confía mucho en el extremo zurdo, llamado a ser uno de los futbolistas que lidere a otros compañeros más inexpertos todavía en el fútbol profesional, pero no dudó en sacrificarle pese a la ventaja mínima aún del Eibar al no rendir todavía como espera que lo haga. Y mientras tanto le siguen añorando en Albacete, donde el entorno del club alimenta la rumorología de una hipotética vuelta tras su exitosa cesión para la segunda mitad de la temporada pasada sin que le resulte ajeno.

Titular en las dos primeras jornadas, Pablo Sáenz no termina de imponer todavía en la competición los galones con los que parecía haber vuelto de su préstamo. Sí completó el partido contra el Deportivo, más insistente hasta terminar como carrilero entre la desesperación con los cuatro últimos fichajes por inscribir todavía, pero en Ipurua se le vio timorato y falto de determinación en varias secuencias ofensivas del Granada. Como le pasó a otros compañeros, buscó a José Arnaiz para que fuera él quien definiera las pocas veces que los rojiblancos consiguieron pasar del centro del campo.

Pacheta reaccionó al descanso con la remodelación completa de la banda derecha, al sentar tanto a Sáenz como a Oscar introduciendo a Pau Casadesús de lateral y a Jorge Pascual en punta para que Souleymane Faye pasara a la derecha y Stoichkov, a la izquierda. La continuidad del senegalés sirvió de aviso al navarro, que no tiene el puesto garantizado. Las inscripciones tanto de Faye como de Arnaiz, incluso la del propio Pascual, aumentan la competencia arriba a falta de nuevos fichajes.

Y es que el propio Arnaiz ha jugado mucho en banda a lo largo de su carrera, aunque Pacheta parezca preferirle de segundo punta. En el banquillo aguardan oportunidades también los canteranos Sergio Rodelas y Samu Cortés, inéditos con el Eibar pese a jugar con el Deportivo, como titular incluso el de Alhendín.

Aportación goleadora

Pacheta espera goles de Pablo Sáenz porque el Granada los necesita y porque además demostró que puede marcarlos, como ya hizo en Albacete. Allí aportó cinco en 16 partidos, una cifra que el entrenador espera que aumente ahora tras debutar en la categoría la temporada pasada. No ha celebrado aún tanto alguno con el primer equipo rojiblanco, pese a las dos asistencias que sí ofreció antes de su cesión. Todos esperan su paso adelante.