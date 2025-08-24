Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz conduce un balón en Ipurua. LOF

Granada CF

Pacheta muestra en Ipurua su exigencia con Pablo Sáenz

El extremo fue sustituido al descanso pese a la confianza que el técnico le tiene mientras aún le añoran en Albacete

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:15

La sustitución de Pablo Sáenz al descanso en Ipurua sin problema físico aparente vino a demostrar la exigencia que le marca Pacheta. El entrenador del ... Granada confía mucho en el extremo zurdo, llamado a ser uno de los futbolistas que lidere a otros compañeros más inexpertos todavía en el fútbol profesional, pero no dudó en sacrificarle pese a la ventaja mínima aún del Eibar al no rendir todavía como espera que lo haga. Y mientras tanto le siguen añorando en Albacete, donde el entorno del club alimenta la rumorología de una hipotética vuelta tras su exitosa cesión para la segunda mitad de la temporada pasada sin que le resulte ajeno.

