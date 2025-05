«Pacheta es un lujo para un proyecto de futuro»

El director general del Granada, Alfredo García Amado, compartió su entusiasmo por la contratación de Pacheta como nuevo entrenador y justificó la destitución de Fran ... Escribá. «Las decisiones de cambio de entrenador llegan cuando el club lo cree oportuno. Probablemente hubiera que haberla tomado con anterioridad, y nunca sabremos si lo hacemos a tiempo o no, pero estamos convencidos de que necesitábamos un cambio y de que Pacheta era la persona adecuada. Es un lujo tenerle con nosotros ya para un proyecto de futuro», expuso tras la presentación del técnico.

«Cuando dos personas quieren ponerse de acuerdo, siempre hay flequillos pero fue muy rápido. Tiene una ilusión que sorprende y facilitó una operación muy fácil por su voluntad», agradeció Alfredo García Amado a Pacheta. «Transmite mucho optimismo y fuerza; tiene un carácter muy especial. Inyectará al equipo la motivación que también echábamos de menos como una de las causas para el cese de Fran (Escribá); no íbamos a competir al nivel que deseábamos en los partidos que quedan. Es consciente de que es difícil, pero si no estuviera convencido, no estaría aquí», indicó.

«Conozco a Pacheta de hace muchísimos años y tenemos una gran relación personal. Le admiro mucho profesionalmente; se lo dije a los jugadores. Que apostara por nosotros faltando estos partidos habla mucho de él; una persona más cauta habría venido ya para la temporada que viene. Nos transmite mucha energía y es de agradecer. Está convencido de que puede conseguir el objetivo», insistió el director general del Granada, que admitió su empeño personal por él.

«Hablamos en reiteradas ocasiones desde que estoy aquí y no se dio el momento hasta ahora. Se ilusionó por venir ahora por distintas circunstancias y porque quizás antes no tocaba», se encogió. Acerca de la alternativa de Lucas Alcaraz como reemplazo, objetó que el director de la Ciudad Deportiva está «encantado» con la elección definitiva pero que «probablemente hubiera aceptado el reto como persona de club de haber tenido que tirar de él, como si hubiera que hacer de jardinero».

Alfredo García Amado justificó la destitución de Fran Escribá como «un trabajo muy meditado y trabajado por el grupo de personas que toman las decisiones», en referencia a la comisión deportiva que constituyen la presidenta Sophia Yang, su adjunto Javier Aranguren, el secretario técnico Javier Alonso y el integrante de la red de ojeadores Miguel Melgar junto a él mismo. «La derrota con el Eibar fue el detonante, pero veníamos madurándolo por una tendencia preocupante. A todo el mundo le generó dudas el 5-0 de Córdoba, como las posteriores derrotas fuera de casa. Era objeto de debate interno profesional. Hubo unanimidad en su cese y también, con gran ilusión, en la llegada de Pacheta», continuó.

El director general se mostró indignado con las palabras de Escribá en su adiós. «Yo también eché en falta que me citara, y creo que somos Javier Aranguren y yo las personas a las que hizo referencia de forma enrevesada y sarcástica; somos las mismas personas que fuimos parte activa en su contratación en su momento y se va por razones meramente deportivas. Estuvo absolutamente fuera de tono y me sorprendió para su experiencia y edad cuando aquí fue tratado de una forma excelente, como todos los entrenadores, apoyándole en todo momento durante su estancia profesional en la entidad. Teníamos una relación magnífica, pero no sé qué le hice», reseñó.

«Con la llegada de Pacheta generamos ya el proyecto de futuro para que sea partícipe en la toma de decisiones deportivas para la próxima temporada; tendrá un papel relevante. La pieza angular en un proyecto deportivo de nuestro nivel pasa por el entrenador. Poder compartir inquietudes para cualquiera de las dos categorías es muy importante; todos los futbolistas saben que quien tome buena parte de las decisiones será él», destacó García Amado, incluso en el escenario de que perdiera los tres partidos que quedan aunque él solo tenga «la ilusión de que los gane», sin desvelar si en el futuro se incorporará un nuevo director deportivo o si «alguien de los que ya está asume ese papel».

«Pacheta nos dará un empuje de ilusión a todo el granadinismo y ahora toca ayudarle, generar un ambiente positivo para sumar los puntos necesarios; ya habrá tiempo de analizar y censurar», emplazó el director general. «Pretendo ganar en Coruña y a partir de ahí ver si somos capaces de meternos en la pelea del 'play off'. Salvo el Almería, todos son equipos que ya estaban en Segunda; eso significa que en el fútbol no todo es presupuesto gracias a Dios sino acertar en el entrenador o los jugadores», esgrimió de cara a una hipotética nueva temporada en la categoría.

Con todo, Alfredo García Amado ejerció la autocrítica: «Nadie puede ocultar que algo se hace mal cuando tienes tres entrenadores en una temporada. La parcela deportiva no viene funcionando todo lo bien que nos gustaría y desde nuestros puestos de responsabilidad tenemos que tomar decisiones aunque no sea agradable». Con todo, insistió en aplazar el balance a final de temporada. «Soy muy respetuoso con la afición y es soberana de expresar lo que quiera siempre que lo haga con educación y respeto, y lo asumo y valoro, porque una afición dolida y crítica lo es porque existe y hay una gran afición detrás de nuestro club», ensalzó.