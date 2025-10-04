Pacheta: «Jugando así somos capaces de metas inimaginables»

Pacheta no disimuló su alivio por ganar el primer partido de la temporada en Los Cármenes. «Nunca había perdido tres partidos seguidos en casa y ... es evidente que me saco una espinita, pero veníamos haciendo las cosas bien. Los primeros 40 minutos fueron lo que estábamos buscando: ser verticales y atacar tanto por dentro como por fuera, esta vez con precisión. Defiendo a mis jugadores en cuanto a que no era fácil defenderlo luego, con el sufrimiento que llevan, porque al rival solamente le quedaba salir a tumba abierta. Tuvimos diez minutos de dudas pero creo que los cambios nos vinieron bien», analizó.

El entrenador del Granada quiso compartir un detalle como ejemplo del compromiso de su equipo. «Hubo como seis futbolistas con molestias importantes que jugaron, y dos con gastroenteritis, pero todos quieren jugar y doy las gracias a toda la plantilla por su comportamiento. Creo que estamos en un camino interesante si seguimos esta línea», ensalzó. Los cinco goles no le ahorraron temerse lo peor con los de la Real Sociedad B: «Seguía sufriendo aun con 5-0, creyendo que nos van a marcar cada vez que nos pasan del centro del campo, pero me voy contento. Ya sabemos el carril por el que vamos».

«Todavía concedemos muchas ocasiones fáciles, y tenemos que ser mucho más estables todavía. Destaco la manera tan salvaje en la que entramos al partido, porque la Real no fue capaz de salir de nuestra presión y robamos mucho en su campo, y paramos las transiciones ofensivas que son su principal virtud. Me pone que seamos capaces de hacer goles de todo tipo. Jugando con esta intensidad, intención, voluntad, mentalización y activación, somos capaces de hacer cosas importantes», abundó Pacheta.

Preguntado por la competencia entre Jorge Pascual y Moha Bouldini, el entrenador del Granada destacó del almeriense que hace «un trabajo fantástico aunque no lo refleje su expresión corporal, aunque esta vez sí tuvo al menos más participación». «Bouldini es un '9' de referencia muy claro que baja lo que le eches, pero llevaba tres semanas sin entrenar y tenemos que ponerle a ritmo poco a poco porque ese tobillo no le ha dejado entrenar todavía con normalidad. Ahora podemos elegir entre los dos», se congratuló.

Pacheta celebró además la fiesta que por momentos vivió Los Cármenes. «Vamos buscando la comunión con la grada porque necesitamos a la gente para ir todos en la misma dirección. Yo hago lo que me toca, y los jugadores, también. Todos queremos ganar, pero no hay que hacerlo de boca sino con actos. Esa comunión es fundamental, y esta vez tuvimos mucho premio. Ya arrancamos muy bien contra el Leganés. Podía haber mucha presión sobre nosotros en este partido, pero supimos manejarla», reseñó.

«Nuestro objetivo no es otro que ganar a Las Palmas; ya llegarán otros. Sí digo que sé el grupo que se está montando, y que cada vez está más unido, y que puede lograr metas inimaginables despacito. El equipo está creciendo y sabemos hacia dónde debemos ir tras empezar muy mal y sufrir mucho, con varias cornadas que nos hacen saber a lo que nos enfrentamos tras sentirlo con dureza en carne propia. Somos peligrosos ahora», advirtió el entrenador.

«Iker habría jugado»

De cara a ese próximo partido, Pacheta admitió que «es muy probable que juegue Iker (García)» como recreativista en la portería. «Y si no tuvo minutos esta vez fue porque no podíamos hacer cambios; si no, lo habría hecho ya», añadió. «Vamos a trabajar con él porque los otros tres porteros están seleccionados y no hubo manera de que nos dejaran ninguno», dijo por Luca Zidane, Ander Astralaga e incluso Carlos Guirao. «Mi reivindicación es que pare la Segunda división, aunque ya me sepa la respuesta sobre las normas y el dinero. No es normal competir así y no puede ser. Que me dejen protestar al menos», pidió.

También perderá como internacional a Sergio Rodelas, que encadenó un tercer partido consecutivo sin jugar. «También tengo a Gael Joel y no va ni convocado», resolvió el entrenador del Granada al verse preguntado por el canterano. «A mí me gusta mucho Rodelas y por eso está aquí conmigo. Otros llevaban varios partidos también sin jugar, como Trigueros o Arnaiz, pero él tiene que seguir así porque cada vez que juega aporta lo que le pedimos y estoy encantado con él y me alegro algo inimaginable por que vaya a la Selección», sostuvo.