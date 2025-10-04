Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta aplaude desde su banquillo en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada

Pacheta: «Jugando así somos capaces de metas inimaginables»

Sala de prensa ·

«Hubo como seis futbolistas con molestias importantes y dos con gastroenteritis, pero todos querían jugar», señala

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:52

Comenta

Pacheta no disimuló su alivio por ganar el primer partido de la temporada en Los Cármenes. «Nunca había perdido tres partidos seguidos en casa y ... es evidente que me saco una espinita, pero veníamos haciendo las cosas bien. Los primeros 40 minutos fueron lo que estábamos buscando: ser verticales y atacar tanto por dentro como por fuera, esta vez con precisión. Defiendo a mis jugadores en cuanto a que no era fácil defenderlo luego, con el sufrimiento que llevan, porque al rival solamente le quedaba salir a tumba abierta. Tuvimos diez minutos de dudas pero creo que los cambios nos vinieron bien», analizó.

