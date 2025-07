«Me motiva mucho el perfil de los futbolistas que están viniendo»

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 20 de julio 2025, 13:01 Comenta Compartir

Pacheta se mostró «muy contento con los chicos que están llegando» al preguntarle IDEAL por los seis fichajes realizados por el Granada hasta la fecha ... tras la derrota con el Orlando Pirates en el primer partido amistoso de la pretemporada. «Creo que tenemos un perfil de futbolista que va a crecer mucho, y a mí me motiva mucho trabajar con ese perfil. Van a ir mejorando. Estoy muy ilusionado porque son jugadores con condiciones. Me siento cómodo trabajando con un grupo con tanta ambición y proyección; me siento feliz ahí, desgastándome en ese progreso. Hasta ahora se nos viene dando bien y creo que seguirá yendo así», sostuvo.

El entrenador del Granada valoró cada una de las seis incorporaciones por ahora. «Pau (Casadesús) va muy bien y Diallo es fantástico para su posición en la categoría», reseñó sobre sus dos nuevos laterales, derecho e izquierdo respectivamente. «Pedro (Alemañ) está creciendo y ya sabíamos la clase de futbolista que era, de Ander (Astralaga) vemos día a día que es un muy buen portero y Faye me está sorprendiendo», repasó sobre los cinco que debutaron ya contra el Orlando Pirates. Pacheta abundó en el fichaje de José Arnáiz, el último en firmar y excluido del primer amistoso al no haber participado aún más que en un par de entrenamientos. «Es un futbolista hecho ya y que viene a funcionar y a ser importante dentro de este equipo, porque todos en el club estábamos de acuerdo en que lo será de hecho. Puede jugar por la banda izquierda, por el centro y por la derecha incluso, y puede aportar buen balón parado por su golpeo», destacó. «No jugó mucho en Osasuna, porque resulta muy complicado jugar allí, pero creo que nuestro modelo de juego le va muy bien y creemos mucho en él», añadió. Por último, el entrenador también consideró como una incorporación más a Pablo Sáenz, que salió cedido seis meses al Albacete la temporada pasada antes de su contratación. «También creemos mucho en él porque nos da muchas alternativas con sus virtudes, como el gol o el balón parado, y es muy interesante», reflejó sobre el extremo zurdo, titular en el primer partido del verano por banda derecha.

