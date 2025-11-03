Pacheta no encuentra la fórmula para recobrar el balón tras el descanso

Pacheta sabe lo que quiere, pero su equipo no siempre corresponde como debiera. Enfocó bien el partido, con la misma alineación que en las últimas ... semanas, pero la tendencia que se observó en la primera parte tras el gol de Pascual, un creciente dominio del Valladolid, se perpetuó en el segundo acto. Los rojiblancos se quedaron a perseguir sombras tras tener un magnífico arranque del encuentro.

R. I.

El tanto de Amath descompuso al Granada y Pacheta buscó en Manu Trigueros a un socio para pugnar por el timón del partido. Sin embargo, el talaverano no pudo ante el empuje pucelano. Pablo Sáenz, aunque intervino más que otros días, tampoco generó el peligro esperado.

En esas circunstancias, el técnico burgalés siguió agitando el árbol. Preparó a Gagnidze, que se ha diluido desde su estreno, y colocó a Hormigo por un Diallo como poco acalambrado. Su sustituto ni acabó el encuentro por una roja absurda, al entrar al trapo en las provocaciones de Alejo.

Arnaiz salió cuando ya pocas opciones había, pero sigue lejos de su mejor versión. Los planteamientos de este Granada no están mal, pero acaba los partidos con la lengua fuera.