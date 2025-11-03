Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la izquierda, Pacheta presencia el partido del Granada en Valladolid. LOF

El entrenador | 6

Pacheta no encuentra la fórmula para recobrar el balón tras el descanso

Pacheta intenta que Trigueros pugne por el timón con otros refrescos, pero no logra alterar la tendencia y llega la derrota

Rafael Lamelas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:20

Pacheta sabe lo que quiere, pero su equipo no siempre corresponde como debiera. Enfocó bien el partido, con la misma alineación que en las últimas ... semanas, pero la tendencia que se observó en la primera parte tras el gol de Pascual, un creciente dominio del Valladolid, se perpetuó en el segundo acto. Los rojiblancos se quedaron a perseguir sombras tras tener un magnífico arranque del encuentro.

