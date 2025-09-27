Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, en un partido en casa. José Miguel Baldomero

Granada CF

Pacheta, con disponibilidad plena en busca de la victoria

El técnico burgalés supera la frontera de Abascal, que sí ganó en su periplo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:38

Pacheta llegará el domingo a su séptimo partido de esta temporada al frente del Granada. Superará así a Guille Abascal, que cayó en la sexta ... jornada tras un 2-2 con el Málaga en Los Cármenes. El técnico sevillano, muy criticado por la afición en general, atesoró seis puntos durante su ciclo, entre un triunfo en Ferrol y tres igualadas con el Deportivo de La Coruña en casa, Elche fuera y el mencionado con los vecinos de la Costa del Sol. Pacheta, por su parte, solo saboreó una diana precisamente en La Rosaleda y la más reciente con el Burgos.

