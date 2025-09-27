Pacheta, con disponibilidad plena en busca de la victoria

Pacheta llegará el domingo a su séptimo partido de esta temporada al frente del Granada. Superará así a Guille Abascal, que cayó en la sexta ... jornada tras un 2-2 con el Málaga en Los Cármenes. El técnico sevillano, muy criticado por la afición en general, atesoró seis puntos durante su ciclo, entre un triunfo en Ferrol y tres igualadas con el Deportivo de La Coruña en casa, Elche fuera y el mencionado con los vecinos de la Costa del Sol. Pacheta, por su parte, solo saboreó una diana precisamente en La Rosaleda y la más reciente con el Burgos.

Es evidente que la rebaja de expectativas ante la situación económica del equipo, el bagaje del burgalés y la duración de su contrato (hasta 2027) han actuado a favor de su continuidad, si bien el propio preparador se agarra a las leves mejoras mostradas por su conjunto en El Plantío. Allí llegó al descanso sin encajar y logró adelantarse en el marcador por primera vez en la campaña, aunque solo le durara seis minutos.

Es cierto que los suyos concedieron menos opciones de gol al contrario que en otros partidos y que no cometieron errores de consideración, más allá del fallo colectivo en la defensa del balón parado en el 1-1, justo después de hacer dos cambios, uno de ellos Diallo, que rompió el fuera de juego cuando los locales enviaron el esférico al área.

Con el 4-3-3, como asumió el propio Pacheta en su rueda de prensa, el Granada adquirió una mayor compostura, con extremos solidarios y un eje en Rubén Alcaraz, con algunos desatinos, pero siempre en su sitio, contundente cuando fue necesario.

Es probable que Pacheta le dé continuidad a su propuesta, aunque ya tenga bajo presumible pleno rendimiento a Diallo para que salga de inicio. La otra mirada se posa en Moha Bouldini. Al incorporarse el grupo, parece garantizado que viajará, aunque lleva tan pocos entrenamientos que la lógica indica que seguirá Jorge Pascual. En el ramillete también caben las ubicaciones de Arnaiz o Faye como referencias.

Lo que está claro es que los rojiblancos no se pueden permitir seguir sin ganar porque las distancias se pueden incrementar por la parte de abajo. Imponerse en El Alcoraz contendría la crisis. Otra derrota, incluso un empate, puede no ser suficiente, aunque no se pueden predecir las medidas de la directiva.