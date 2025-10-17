Pacheta consolida su estructura aunque sin hallar el gran botín

Pacheta consolida su estructura semana a semana. Si no fuera por la estancia de Luca Zidane con Argelia, habría repetido en cuatro partidos la misma ... alineación titular. De momento, esta formación está invicta, aunque solo haya ganado dos de ellos. En los otros, los más recientes, empató sin goles.

En este tránsito perdió a Mohamed Bouldini y se quedó sin alternativas en el puesto de delantero centro. Ha de insistir con Jorge Pascual, pero este no encuentra el gol. En Andorra, ni las ocasiones. Lo retiró a la hora de encuentro y el técnico burgalés pretendió extender los buenos minutos de Rodelas con España sub 21. Sin embargo, le buscaron menos de lo que debieron. Luego, en sus intervenciones, tuvo un envío prometedor, pero no hubo ariete como tal. Faye lo intenta, pero ni es su oficio ni llega con energía sobrante tras fajarse en el costado izquierdo.

Pacheta hizo retoques lógicos. Gagnidze por un desdibujado Alemañ, con el georgiano trabajando en defensa. Con Loïc atrás, Oscar dio más aire al ataque desde el lateral. Por último, Pablo Sáenz no tuvo demasiadas apariciones como para sacar una conclusión con él. Está claro que no anda especialmente fino. A Pacheta le tocará seguir afilando el ataque.