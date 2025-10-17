Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El técnico Pacheta, en el estadio del Andorra. LOF
El entrenador | 7

Pacheta consolida su estructura aunque sin hallar el gran botín

Intenta que Rodelas sea el agitador del ataque desde la izquierda, pero el extremo no encuentra compañeros al remate

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Pacheta consolida su estructura semana a semana. Si no fuera por la estancia de Luca Zidane con Argelia, habría repetido en cuatro partidos la misma ... alineación titular. De momento, esta formación está invicta, aunque solo haya ganado dos de ellos. En los otros, los más recientes, empató sin goles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  5. 5

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  6. 6

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  10. 10 Prohíben a una ladrona entrar en un súper de Granada en el que quiso robar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta consolida su estructura aunque sin hallar el gran botín

Pacheta consolida su estructura aunque sin hallar el gran botín