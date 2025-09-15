Pacheta: «Nos castiga cualquier acción, todo nos viene de culo»

Pacheta revivió durante una nueva derrota, esta vez con el Leganés, el Día de la Marmota en el que parece instalado en Los Cármenes esta ... temporada. «Es verdad que todos los días cometemos demasiados errores, y además nos castigan, pero es que a nosotros nos está castigando cualquier acción», lamentó el entrenador del Granada. «Me preocupa mucho llevar doce goles en contra, pero creo que el partido estaba controlado hasta entonces. Es muy difícil defender al equipo cuando pierdes 0-2 y vas último, pero es que hacemos muchas cosas buenas durante los partidos. No nos sonríe nada de lo que hacemos, nos viene todo de culo; también las decisiones arbitrales», abundó, sin querer profundizar luego en eso último. «Demasiadas cosas tengo que arreglar, que la gente opine sobre lo que se vio. El dolor que sentimos es muy duro, pero como dice mi segundo, nos pagan por estos días», se encogió.

«Entramos al partido con un planteamiento de presión muy alta y ellos encontraron la manera de salir, pero lo ajustamos y no estábamos sufriendo; de hecho, tuvimos varias oportunidades muy claras para adelantarnos», apuntó Pacheta, que sí concedió que su equipo estuvo «algo más atascado durante la segunda parte» pese a que también entonces pudo empatar «antes de encajar otro gol tras encadenar varios errores». El técnico sí se congratuló por el debut de Luka Gagnidze al observarle como a «un jugador muy interesante por su buen trato de balón al dominar las dos piernas, con mucho dinamismo, y que sabe de qué va esto». También felicitó como revulsivos a Samu Cortés, «que desequilibró como debe hacer», además de a Sergio Rodelas y a José Arnaiz.

«Creo que competimos muy bien a un gran equipo al que no es fácil generarle tantas ocasiones, y no queda otra que seguir creyendo en lo que hacemos», se aferró el entrenador del Granada. «Me preocupa mucho más encajar que marcar porque sé que tenemos gol, como demostró que marcasen un lateral y un centrocampista en Málaga después de que un extremo pegase un palo. Jorge (Pascual) metió la suya pero resultó que el balón le dio en la mano. Tenemos que cerrar la portería, porque no podemos encajar dos goles todos los días. A lo mejor tengo que jugar con cuatro centrales, yo que sé; haré todo lo posible para buscar soluciones y que mis futbolistas se sientan seguros», admitió.

Pacheta defendió el «buen partido» en líneas generales de Ander Astralaga, debutante bajo palos, pese a fallar en el segundo gol del Leganés. «Nos está dando muchas muestras de que es muy buen portero y lo estaba haciendo todo bien hasta entonces, cuando todos sabemos que pudo hacer más, también él», remarcó. El burgalés ya contempla atrás al veterano Rubén Alcaraz: «No sé si los problemas atrás son de experiencia, porque tampoco quiero que toda la responsabilidad caiga sobre los centrales, pero nos puede dar de todo donde le pongamos y también ahí porque es un jugador muy completo y listo que además tiene una ilusión de la hostia a sus 34 años y nos debe ayudar».

«Nunca había perdido tres partidos seguidos en casa y también es el peor arranque de mi carrera, pero ahora no queda otra que trabajar para levantarlo», compartió el entrenador del Granada. «Si ganamos tres partidos seguidos, nos dispararemos, pero únicamente podemos pensar en ganar en Burgos. No sirve de nada hacerlo en objetivos paralelos. Estoy satisfecho con la plantilla que tengo, porque hay jugadores buenos que están creciendo y en los que creo y alternativas, pero tienen que llegar las victorias porque esto no puede seguir así. Hay que arreglarlo. Si tenemos que colgarnos del larguero para asegurar que no nos marquen, lo haremos, pero es difícil. Tenemos nuestro modelo, pero hay que defender mejor».

«Pido que no se mire la clasificación»

«Quien mire mucho la clasificación se apesadumbrará, pero yo no la miro, que bastante tengo con lo mío, y le pido a los futbolistas que tampoco lo hagan; hoy en día ya hacen demasiado daño las redes sociales», reflexionó Pacheta. «Todo esto hay que saber manejarlo, y aislarse incluso de los elogios también supone una responsabilidad para ellos. Intento enseñarles lo que a mí me hizo daño, porque al principio lo veía todo y me envenenaba. Trabajamos para que los jugadores lo lleven bien y, después de tantos años en esto, el ritmo de entrenamientos y el ambiente me emocionan como para seguir con la energía que tengo así creo que estamos llevando estos duelos de la mejor manera posible sabiendo la situación que tenemos. Sé que volvemos a perder, pero defiendo el camino para ganar», concluyó.