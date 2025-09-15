Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta corrige a su equipo durante el partido. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada

Pacheta: «Nos castiga cualquier acción, todo nos viene de culo»

Sala de prensa ·

«Me preocupa mucho llevar doce goles en contra, pero defiendo el camino que llevamos para ganar», se escuda el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:06

Pacheta revivió durante una nueva derrota, esta vez con el Leganés, el Día de la Marmota en el que parece instalado en Los Cármenes esta ... temporada. «Es verdad que todos los días cometemos demasiados errores, y además nos castigan, pero es que a nosotros nos está castigando cualquier acción», lamentó el entrenador del Granada. «Me preocupa mucho llevar doce goles en contra, pero creo que el partido estaba controlado hasta entonces. Es muy difícil defender al equipo cuando pierdes 0-2 y vas último, pero es que hacemos muchas cosas buenas durante los partidos. No nos sonríe nada de lo que hacemos, nos viene todo de culo; también las decisiones arbitrales», abundó, sin querer profundizar luego en eso último. «Demasiadas cosas tengo que arreglar, que la gente opine sobre lo que se vio. El dolor que sentimos es muy duro, pero como dice mi segundo, nos pagan por estos días», se encogió.

