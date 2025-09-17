Pacheta, en busca de soluciones

Pacheta salió a sala de prensa con cara de circunstancia tras sumar una nueva derrota con el Granada. El técnico confirmó un cierto crecimiento de ... sus pupilos, pero también reconoció la necesidad obligada de hallar alternativas para detener la sangría defensiva y lograr el primer triunfo del curso.

En ese proceso se vuelve a adentrar el preparador en una nueva semana de trabajo. La imposibilidad de dejar la puerta a cero supone la principal preocupación para Pacheta, según reveló él mismo. «No podemos encajar dos goles todos los días. Para ello, dos o tres centrales. Quizá me la tendré que jugar con cuatro atrás. No lo sé», espetó, dejando entreabierta la posibilidad para un cambio de sistema.

Los nazaríes estrenaron la zaga de tres con carrileros en La Rosaleda ante la falta de laterales zurdos puros por la sanción de Pere Haro. El recién llegado Álex Sola se situó en el flanco izquierdo, con Loïc Williams, Manu Lama y Oscar Naasei en el centro, y Pau Casadesús en el lado contrario. Pese a una aceptable primera impresión general del donostiarra, sus lagunas defensivas no terminan de cerrar el debate para una posición en la que se echa de menos al lesionado Baïla Diallo, cerca de volver a las convocatorias.

En caso de regreso del galo, Sola podría pasar a la derecha –su perfil natural– y como extremo, dejando a Casadesús como escudero. El nuevo dibujo de cuatro efectivos atrás conllevaría el sacrificio de un zaguero. Loïc dio buena imagen ante el Leganés, aunque Lama y Oscar parecen encontrarse a mejor nivel. La medular tampoco está garantizada. Pacheta alabó los minutos de Rubén Alcaraz y Luka Gagnidze, último de los refuerzos en debutar.

El primero actuó al principio como central antes de pasar al doble pivote, su puesto predilecto. «Nos aporta empaque, inteligencia, juego aéreo... Tiene cualidades para jugar ahí, también como mediapunta», apuntó el entrenador. Al georgiano le bastaron «diez minutos» para demostrar «el jugador que es, con buen trato de balón y que maneja las dos piernas. Sabe de lo que va esto», añadió. No sería extraño que alguno se estrenase como titular en Burgos, quizá dentro de un trivote. La jugada del 0-2 señaló al capitán Sergio Ruiz, que no termina de dar su 100% esta temporada. Manu Trigueros y Martin Hongla aguardan una nueva oportunidad. El único que parece 'intocable' por ahora es Pedro Alemañ.

Delantera y portería

Otra línea del campo rojiblanco a tratar es el ataque. Jorge Pascual no aprovechó sus minutos como titular. Llegó a marcar a placer tras pelear con ahínco un balón largo, pero quedó anulado por una mano previa. Su rol parece más ligado al de un segundo punta que asista a un 'nueve'. Su continuidad en el once dependerá del estado de Mohamed Bouldini, un delantero más posicional, así como también del sistema empleado por Pacheta. En el actual 5-4-1 no caben ambos, sí en el 4-2-3-1 utilizado anteriormente, aunque José Arnaiz oposita para jugar por dentro.

En los extremos, Souleymane Faye se erige como el efectivo más desequilibrante. Aunque sus prestaciones aún no se traducen en goles y asistencias, su salida del 'once' no parece factible. Más le está costando arrancar a Pablo Sáenz, desconectado contra el Leganés y sustituido a la hora de encuentro. El técnico elogió el papel de revulsivo de Sergio Rodelas y Samu Cortés. El de Alhendín cumplió, aportando frescura y colgando buenos centros pese a no encontrar rematador. Por su parte, el granadino dribló para agitar al público y buscó el gol, aunque sin acierto.

Las dudas también inundan la portería del Granada, con un Luca Zidane suplente por primera vez este curso a causa de su irregularidad y un Ander Astralaga que firmó un debut con luces y sombras. Hasta su cantada, el vasco había cuajado un buen partido. Le falta estabilidad, como a cualquier guardameta, por lo que su presencia en la alineación inicial en El Plantío se da prácticamente por confirmada. Variaciones todas a tener en cuenta por Pacheta.