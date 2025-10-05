Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García

Portería del GranadaPacheta avanza la probable titularidad de Iker García
El entrenador sugiere la posibilidad de haber retenido a Astralaga por el amistoso de la sub-21
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 18:09
Pacheta avanzó la «muy probable» titularidad de Iker García como portero del Granada contra la UD Las Palmas el próximo viernes (20.30 horas) en ... Los Cármenes. «Vamos a trabajar con él porque los otros tres porteros están seleccionados y no hubo manera de que nos dejaran a ninguno», deslizó el entrenador, ya sí abierto a comentar este lío tras golear a la Real Sociedad B, con referencia quizás al amistoso de la selección española sub-21 que aun así parece que apartará a Ander Astralaga.
Iker García, de 19 años, ya fue citado como tercer portero este pasado sábado al igual que en Málaga o en Burgos la temporada pasada. Reclutado del Alzira de Valencia, su tierra, es el titular del Recreativo en Tercera RFEF ahora como capitán incluso pero únicamente actuó en un duelo del curso pasado, precisamente un 12 de octubre, con derrota por 0-2 ante la Minera. Tanto pánico tenía Pacheta a perder también al recreativista que el filial salió con Bohdan Isachenko este domingo en Motril.
