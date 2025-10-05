Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García

El entrenador sugiere la posibilidad de haber retenido a Astralaga por el amistoso de la sub-21

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:09

Pacheta avanzó la «muy probable» titularidad de Iker García como portero del Granada contra la UD Las Palmas el próximo viernes (20.30 horas) en ... Los Cármenes. «Vamos a trabajar con él porque los otros tres porteros están seleccionados y no hubo manera de que nos dejaran a ninguno», deslizó el entrenador, ya sí abierto a comentar este lío tras golear a la Real Sociedad B, con referencia quizás al amistoso de la selección española sub-21 que aun así parece que apartará a Ander Astralaga.

