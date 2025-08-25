A Pacheta se le atragantan las expulsiones: tres consecutivas

A Pacheta se le vienen atragantando las expulsiones con el Granada. Los rojiblancos acumulan tres consecutivas en partidos oficiales con él como entrenador, entre los ... dos primeros de la nueva temporada y el último de la anterior. Las tarjetas rojas a Loïc Williams y Manu Lama contra Eibar y Deportivo de La Coruña siguieron a la de Carlos Neva en El Sardinero frente al Racing de Santander por la clausura de la campaña pasada; esta última al capitán del equipo por entonces fue directa, a diferencia de las dos más recientes que sí llegaron tras una segunda amarilla.

El Granada tuvo que afrontar ya con un futbolista menos que su rival toda la segunda parte del partido en el que se jugó el 'play off' de ascenso la temporada pasada y en esta ha comenzado con dos duelos en los que terminó con diez para la última media hora. En El Sardinero, Neva derribó a un rival que se marchaba ya solo contra Luca Zidane al filo del descanso y con 1-1 en el marcador. No parecieron tan peligrosas las jugadas que terminaron con las expulsiones de Loïc y Lama, pero ambos trataron de evitar lo mismo.

Se da la curiosidad que a Pacheta parece haberle cambiado la suerte. Le ocurrió lo contrario en sus dos primeros partidos. Tanto el Deportivo en Riazor como el Castellón en Los Cármenes acabaron con diez por las rojas al delantero Iván Barbero en el tiempo añadido con 2-3 y al defensa Chirino a la hora con 1-0 pese al posterior empate que volvió a romper Ricard sobre la bocina. Al burgalés no le queda otra que confiar en que sus futbolistas no volverán a autoexpulsarse.