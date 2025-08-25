Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc, en una acción previa a su expulsión en Ipurua. LOF

Granada CF

A Pacheta se le atragantan las expulsiones: tres consecutivas

Las rojas a Loïc Williams y Manu Lama esta temporada siguen a la de Carlos Neva en la anterior

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:10

A Pacheta se le vienen atragantando las expulsiones con el Granada. Los rojiblancos acumulan tres consecutivas en partidos oficiales con él como entrenador, entre los ... dos primeros de la nueva temporada y el último de la anterior. Las tarjetas rojas a Loïc Williams y Manu Lama contra Eibar y Deportivo de La Coruña siguieron a la de Carlos Neva en El Sardinero frente al Racing de Santander por la clausura de la campaña pasada; esta última al capitán del equipo por entonces fue directa, a diferencia de las dos más recientes que sí llegaron tras una segunda amarilla.

