Pacheta asienta un '10' por tercera jornada consecutiva

Pacheta viene asentando ya un 'diez' en la alineación del Granada, más allá del cambio forzoso en la portería contra la UD Las Palmas por ... las convocatorias de Luca Zidane y Ander Astralaga con Argelia y la selección española sub-21, respectivamente. El entrenador mantuvo a sus jugadores de campo por tercera jornada consecutiva más allá de la entrada de Iker García bajo palos y la lesión de Moha Bouldini sugiere que todo seguirá igual en Andorra el viernes que viene, pero ya con guardameta del primer equipo.

A diferencia de lo sucedido la temporada pasada, cuando el Granada solamente repitió alineación en dos ocasiones con Fran Escribá, tanto en Oviedo tras ganar al Racing en Los Cármenes como en Tenerife tras vencer al propio conjunto carbayón en el Zaidín, Pacheta sí parece decidido a repetir lo que le funciona. Al menos por necesidad, ya que el entrenador sí varió mucho sus planes de una jornada a otra al comienzo por la vulnerabilidad que venían mostrando los rojiblancos. Todo empezó en la victoria de Huesca.

El Granada afianzó en El Alcoraz lo que ya había planteado en Burgos pero con el capitán Sergio Ruiz por Martin Hongla en el centro del campo y Baïla Diallo en el lateral izquierdo por Diego Hormigo. Desde entonces, y con Loïc Williams en el banquillo, la dupla que forman atrás Oscar Naasei y Manu Lama muestra cada vez más complicidad con la progresiva seriedad del ghanés; Pau Casadesús y el propio Diallo no conceden competencia en los laterales, cada vez más seguros en lo defensivo y con proyección en ataque; Rubén Alcaraz sostiene la medular con Pedro Alemañ como socio tanto en la elaboración como en cuestiones tácticas que requieren atención; Álex Sola y Souleymane Faye afilan los extremos con esfuerzo y capacidad para el gol; y Jorge Pascual defiende la referencia con trabajo y movilidad a falta del premio del gol.

Revulsivos

La mayor amenaza a esos diez jugadores de campo titulares la representaba Moha Bouldini, pero Pascual seguirá arriba durante su convalecencia. Tendrán que apretar mucho para recuperar un puesto de inicio tanto Pablo Sáenz como Sergio Rodelas, pese a la internacionalidad sub-21 de este último, dado el nivel de Sola y Faye. Más probable parece que Luka Gagnidze termine formando parte de alguna rotación.