El portero Iker García, que pasa por el pasillo de collejas, impidió la repetición total del 'once'. José Miguel Baldomero

Alineación del Granada

Pacheta asienta un '10' por tercera jornada consecutiva

El entrenador mantiene a sus diez jugadores de campo pese al cambio forzoso en la portería con Iker García por los internacionales Luca y Astralaga

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Pacheta viene asentando ya un 'diez' en la alineación del Granada, más allá del cambio forzoso en la portería contra la UD Las Palmas por ... las convocatorias de Luca Zidane y Ander Astralaga con Argelia y la selección española sub-21, respectivamente. El entrenador mantuvo a sus jugadores de campo por tercera jornada consecutiva más allá de la entrada de Iker García bajo palos y la lesión de Moha Bouldini sugiere que todo seguirá igual en Andorra el viernes que viene, pero ya con guardameta del primer equipo.

