Pacheta pide explicaciones al árbitro al revisar la expulsión de Carlos Isaac. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «El árbitro me explicó la corrección de la roja pero no la entiendo»

Sala de prensa ·

«Me siento perjudicado, y espero que no tuviera nada que ver la protesta del Córdoba durante la semana», señala

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:59

Pacheta quiso agradecer al árbitro que le justificara la tarjeta roja corregida a Carlos Isaac tras la revisión en el VAR al verse preguntado por ... esa acción polémica al comenzar su comparecencia de prensa pospartido. «Manuel me dio una explicación del reglamento que debo entender, a partir de que el balón se le fuera con el control, pero no la entiendo porque le impactaron antes. Me siento perjudicado; no tengo nada más que decir y no quiero seguir hablando del tema», esgrimió. «Él vio roja y le llamaron para que la corrigiera; y en otra, un posible penalti muy gris sobre Álex Sola en el que le pisaron, no lo hicieron. Espero que no tuviera nada que ver con la protesta del Córdoba durante la semana; no quiero ni pensarlo, porque entonces sí que estaríamos todos equivocados, y no lo creo porque entraríamos en un terreno duro», abundó más tarde.

