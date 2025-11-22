Pacheta: «El árbitro me explicó la corrección de la roja pero no la entiendo»

Pacheta quiso agradecer al árbitro que le justificara la tarjeta roja corregida a Carlos Isaac tras la revisión en el VAR al verse preguntado por ... esa acción polémica al comenzar su comparecencia de prensa pospartido. «Manuel me dio una explicación del reglamento que debo entender, a partir de que el balón se le fuera con el control, pero no la entiendo porque le impactaron antes. Me siento perjudicado; no tengo nada más que decir y no quiero seguir hablando del tema», esgrimió. «Él vio roja y le llamaron para que la corrigiera; y en otra, un posible penalti muy gris sobre Álex Sola en el que le pisaron, no lo hicieron. Espero que no tuviera nada que ver con la protesta del Córdoba durante la semana; no quiero ni pensarlo, porque entonces sí que estaríamos todos equivocados, y no lo creo porque entraríamos en un terreno duro», abundó más tarde.

Por lo demás, el entrenador del Granada volvió a mostrarse satisfecho por el rendimiento competitivo de su equipo más allá de la asignatura nuevamente pendiente de ganar. «Creo que hicimos un primer tiempo como esperábamos ante un equipo tan de ida y vuelta como el Córdoba, que lleva varios años construyéndose de forma muy interesante, pero tuvimos más posesión y disparos y ese es el objetivo más allá de que las ocasiones fueran más o menos claras. Estuvimos más cerca de ganar que de perder, pero de momento no nos vale», se resignó.

«Por ahora somos un equipo difícil de vencer porque nos rebelamos contra el resultado adverso volviendo a empujar aunque nos desprotejamos un poco. Seguimos en el camino de una Liga larga, difícil y dura pero estoy ilusionado porque cada vez estamos mejor y más cerca de la victoria continuada aunque tengamos que mejorar cosas para acercarnos a lo que hacemos entrenando», pidió Pacheta. «Hay que ganar para seguir defendiendo en el tiempo que cada vez competimos mejor. Tenemos que dar un saltito más de confianza y pensar más deprisa», subrayó.

El entrenador apuntó como «decisión técnica» que volvieran a jugar Ander Astralaga y Loïc Williams pese a encontrarse disponibles tanto Luca Zidane como Pau Casadesús. «En estos momentos hay otros dos compañeros que lo vienen haciendo muy bien y les toca esperar nuevas oportunidades. El equipo viene funcionando. Oscar está muy estable de lateral, haciendo cosas muy intersantes, y Ander (Astralaga) crece cada vez que juega. Luca y Pau son dos jugadores de mucho nivel y estoy muy satisfecho por sus respuestas a la suplencia porque entrenan fuerte como animales», les alabó.

Preguntado por el empleo de Sergio Rodelas a pie cambiado por primera vez, Pacheta defendió ese rol como «un complemento ideal para que recibiera por dentro y Sola ganara toda la profundidad como lo hizo». «Funcionó bastante bien, porque Rodelas tiene además un centro cerrado maravilloso pegándole seco y duro y una energía que contagia; unas características muy especiales para ciertos momentos que queríamos aprovechar, como cuando le usamos de lateral izquierdo porque seguramente le tocará jugar ahí alguna vez», resolvió. También se mostró satisfecho con la aportación de José Arnaiz nuevamente: «Está cada vez más fino y puede jugar en todas las posiciones de arriba. Me da una alternativa estupenda por dentro».