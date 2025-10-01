Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Futbolistas del Granada en el banquillo celebran la victoria en Huesca. Granada CF - Pepe Villoslada
Revulsivos con efecto

Pacheta activa el banquillo del Granada

La teórica disponibilidad plena en la plantilla ofrece al entrenador recursos a los que agarrarse durante los partidos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:10

Dentro de la emoción indisimulada que supuso en el Granada lograr en Huesca la primera victoria de la temporada, Pacheta quiso compartir su felicidad muy ... especialmente con los futbolistas que salieron desde el banquillo e incluso con aquellos que permanecieron sentados. «Todos aportaron lo que preveía, y esa suma acerca el triunfo. Aquí todos somos importantes», recordó, satisfecho por comprobar que también quienes se quedaron sin minutos festejaron la conquista como si fueran los autores del gol de Pedro Alemañ. «La celebración me dice que estamos en el camino adecuado», abrochó el técnico, con la voz entrecortada. Hasta José Arnaiz, que bien podía imaginar un protagonismo mucho mayor, parecía eufórico en las imágenes del vestuario.

