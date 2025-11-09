Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, serio en su banquillo antes de empezar el partido. José Miguel Baldomero
El entrenador | 7

Pacheta acaba con extremos de laterales y con gol de un suplente

Loïc es la novedad en la zaga, que desplaza a Oscar hasta que en el segundo tiempo el técnico prefiere acabar con Sola y Rodelas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:02

Sobre su patrón habitual, Pacheta incluyó a Loïc Williams como novedad en la zaga, algo que desplazó a Oscar al lateral por el lesionado Pau ... Casadesús. Su equipo arrancó sin la atención plena, lo que les costó el gol, pero luego llegó una reacción creciente, con el empate en el marcador. Tampoco afrontaron los rojiblancos el segundo tiempo con garantías, pero se rehicieron hasta conseguir el 2-1.

