Pacheta acaba con extremos de laterales y con gol de un suplente

Sobre su patrón habitual, Pacheta incluyó a Loïc Williams como novedad en la zaga, algo que desplazó a Oscar al lateral por el lesionado Pau ... Casadesús. Su equipo arrancó sin la atención plena, lo que les costó el gol, pero luego llegó una reacción creciente, con el empate en el marcador. Tampoco afrontaron los rojiblancos el segundo tiempo con garantías, pero se rehicieron hasta conseguir el 2-1.

Fue entonces cuando afloró la mano del técnico. Detectó que Oscar podía meterse en algún atolladero, así que prefirió que Sola cerrara atrás y Trigueros mandara en el centro. En la siguiente ronda, fue Rodelas el que se ocupó del lado de Diallo, con lo que dos extremos habituales iban a concluir como zagueros. El caso es que a los nazaríes les costó calmarse con el balón. Hubo llegadas alternas y el Zaragoza amenazó con la presencia de nuevos jugadores en ataque.

En medio de esa situación, con 2-1 pero muchas dudas, emergieron dos suplentes. Gagnidze inició el ataque con un pase aéreo y Arnaiz hizo el resto con una buena carrera y un tiro descomunal, ante el que nada pudo hacer Adrián. Esta vez, lo del banquillo sí ejercieron de revulsivos en un encuentro.