Pacheta se aboca al 4-2-3-1 con Arnaiz y le sale bien para reaccionar

Pacheta tuvo que intervenir en el partido al descanso y le salió bien. Tras una primera parte de una flojera tremenda de los suyos, el ... Granada se armonizó con la presencia de José Arnaiz como mediapunta. Alcaraz fue sustituido y el sistema 4-2-3-1 pasó a escena.

R. I.

El conjunto se entonó, juntó mejor sus líneas y se prodigó mejor en ataque. Arnaiz aumentó el grado de amenaza y puso las cosas difíciles a un Racing que se las prometía muy felices con los dos goles conseguidos antes de la pausa.

Con la pelota, el Granada mejoró y de una progresión de Faye, ya habitual, llegó la quinta diana en cuatro partidos (contando la Copa) de Jorge Pascual.

Cuando marcó de falta Arnaiz, los rojiblancos levantaron un poco el pie. Aún tuvieron alguna llegada al área contraria, pero la preocupación de Pacheta fue no desarmarse en el centro del campo.

Para ello, recurrió a dos sustituciones habituales. Manu Trigueros y Gagnidze refrescaron el centro del campo, pero le quedó un cambio al burgalés que agotó en el alargue. Señal de que no quería más problemas, salió Pau Casadesús por un agotado Álex Sola. Su misión, ejercer de extremo defensivo, contención hasta el final. Astralaga hizo el resto.