Pablo Sáenz: asistencia, palos y un cabreo a lo Vinicius en el cambio

Pablo Sáenz volvió a jugar con la camiseta del Granada en la Copa tras tres partidos sin hacerlo en la Liga por decisión técnica de ... Pacheta. Sin firmar un partido deslumbrante, protagonizó dos acciones importantes. Una, la escapada en la primera parte en la que fue objeto de falta en el área del Tenerife, pero ante la que el árbitro –el mismo que con el Córdoba en Los Cármenes rectificó una expulsión al cuadro visitante a instancias del VAR–, no señaló como penalti, infracción que habría posibilitado que los rojiblancos se adelantaran. La segunda aparición notable de Sáenz fue en el córner que botó y acabó en el gol de Alcaraz. Entre medias, intentonas de regate, no siempre fructíferas, y muchos palos de los rivales, que le dejaron renqueante.

Precisamente, esa aparente merma física motivó a Pacheta para relevarlo. Fue entonces cuando el navarro montó un numerito. Se retiró cabreado, sin ganas de saludar y tirando primero la sudadera y luego las espinilleras. Luego se fue a vestuarios para regresar en chanclas, como atestiguó Radio Marca. Al final de la cita, sin embargo, se le vio abrazarse con el entrenador y varios compañeros, felicitándose. Pacheta restó hierro al asunto. «No está enfadado», enfatizó. «Estuve hablando con él. A Pablo se le había 'dormido' una pierna, pero me comentó después que ya no le dolía cuando le quité. Llevaba diez minutos cojo. Pudo salir algo enfadado, pero hablamos y estaba sonriente;ninguna pega», matizó.

Pablo Sáenz lleva semanas en el ojo del huracán. En medio de la fase sin minutos, eliminó referencias como rojiblanco en su perfil de Instagram. De fondo, el interés del Albacete por él, en el que jugó cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña. Lo intentó recuperar en verano y es probable que trate de hacerlo en enero. A su vez tiene una oferta de renovación del Granada por cuatro temporadas sobre la mesa.