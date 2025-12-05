Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz es objeto de falta durante el partido en Tenerife. LOF

Granada CF

Pablo Sáenz: asistencia, palos y un cabreo a lo Vinicius en el cambio

Pacheta resta hierro a sus gestos en la sustitución, justificada por una cojera de la que el jugador le explicó al final que se sentía recuperado. «Hablamos y ninguna pega», subraya el técnico

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:24

Comenta

Pablo Sáenz volvió a jugar con la camiseta del Granada en la Copa tras tres partidos sin hacerlo en la Liga por decisión técnica de ... Pacheta. Sin firmar un partido deslumbrante, protagonizó dos acciones importantes. Una, la escapada en la primera parte en la que fue objeto de falta en el área del Tenerife, pero ante la que el árbitro –el mismo que con el Córdoba en Los Cármenes rectificó una expulsión al cuadro visitante a instancias del VAR–, no señaló como penalti, infracción que habría posibilitado que los rojiblancos se adelantaran. La segunda aparición notable de Sáenz fue en el córner que botó y acabó en el gol de Alcaraz. Entre medias, intentonas de regate, no siempre fructíferas, y muchos palos de los rivales, que le dejaron renqueante.

