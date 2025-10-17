Oscar vuelve a jugar de lateral con el cambio de Casadesús

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Oscar Naasei volvió a jugar de lateral derecho en Andorra con la sustitución de Pau Casadesús a falta de veinte minutos. El cambio, que pareció una decisión técnica de Pacheta al no presentar problema físico alguno al menos en apariencia el 'ex' del Andorra precisamente ni encontrarse además amonestado, deparó que el ghanés desplegara su potencia en ataque por el carril.

Oscar no jugaba ahí desde que lo hiciera como titular en Eibar, donde fue sacrificado al descanso.