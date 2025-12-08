Oscar se une a Pascual y Alcaraz como apercibidos
Los tres faltarían contra el Albacete en Los Cármenes de ver otra tarjeta en Gijón
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:43
Oscar Naasei quedó apercibido de sanción al ver su cuarta tarjeta amarilla en lo que va de temporada contra el Ceuta. El ghanés, lateral derecho ... titular desde la derrota en Valladolid, se unió así a Jorge Pascual y Rubén Alcaraz como posibles bajas de cara al último partido del año frente al Albacete en Los Cármenes el domingo 21 de diciembre a las 18.30 horas en caso de volver a verse amonestados este sábado en El Molinón ante el Sporting desde las 16.15 horas.
Alcaraz, en concreto, lleva ya jornadas apercibido mientras que Pascual vio su última tarjeta amarilla en León por una protesta. El centrocampista fue suplente allí.
