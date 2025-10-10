Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Faye intenta escapar de Marvin. José Miguel Baldomero

Granada - Las Palmas | La crónica

Más orden y respeto que ocasiones de gol

Granada y Las Palmas empatan a cero en un choque parejo, pero sin apenas actividad de los porteros

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:36

Comenta

Granada y Las Palmas empataron a cero en un partido con más orden y respeto que ocasiones de gol. Fue un encuentro parejo, pero sin ... apenas actividad para los porteros. Salvó la papeleta el joven Iker García, al que le dieron más faena con los pies que con las manos. Supo templar los nervios y lo demás vino por una estructura defensiva competente y un mal día de los atacantes de los canarios. En el otro frente, más de lo mismo, mucho brío en las transiciones, jugadores que progresan e inciden como Sola Faye, Alemañ o Sergio Ruiz, pero arriba, un solar, por más que Jorge Pascual se matara a trabajar hostigando al rival. Salió después Bouldini por él, pero se llevó un golpe en el tobillo y retornará a la enfermería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  8. 8 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  9. 9

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más orden y respeto que ocasiones de gol

Más orden y respeto que ocasiones de gol