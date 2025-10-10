Granada y Las Palmas empataron a cero en un partido con más orden y respeto que ocasiones de gol. Fue un encuentro parejo, pero sin ... apenas actividad para los porteros. Salvó la papeleta el joven Iker García, al que le dieron más faena con los pies que con las manos. Supo templar los nervios y lo demás vino por una estructura defensiva competente y un mal día de los atacantes de los canarios. En el otro frente, más de lo mismo, mucho brío en las transiciones, jugadores que progresan e inciden como Sola Faye, Alemañ o Sergio Ruiz, pero arriba, un solar, por más que Jorge Pascual se matara a trabajar hostigando al rival. Salió después Bouldini por él, pero se llevó un golpe en el tobillo y retornará a la enfermería.

No salió Las Palmas con su amarillo genuino sino con un celeste a lo Celta, aunque en los primeros compases pareciera más el Elche de Sarabia, con pases del portero a sus cercanos que encontraron, como réplica, una intensa presión del Granada de la que no sacaron rédito por poco.

Granada Iker García; Pau Casadesús; Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Manu Trigueros, m. 90), Pedro Alemañ (Pablo Sáenz, m. 75); Álex Sola (Samu Cortés, m. 90), Souleymane Faye y Jorge Pascual (Bouldini, m. 68; Gagnidze, m. 75). 0 - 0 UD Las Palmas. Dinko Horkas; Marvin, Herzog (Álex Suárez, m. 65), Sergio Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice (Kirian, m. 65), Iván Gil (Recoba, m. 57; Jaime Mata, m. 77), Manu Fuster; Viti Rozada (Pejiño, m. 65); y Ale García. GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Álvaro Moreno (comité madrileño). Amonestó al local Diallo (m. 79); y al visitante Clemente (m. 64).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.295 espectadores.

Dio la impresión de que sería la tónica general, con los visitantes amasando el esférico y los rojiblancos, mordiendo. Faye, quien a veces no es consciente ni de sus propias facultades, lo intentó de lejos, aunque más clara fue una maniobra canaria propiciada por Ale García, sacando del guía a Lama para conectar con Iván Gil. Oscar se interpuso para proteger a su amigo Iker García, quien le buscó mucho en la salida con el esférico.

Tras un nuevo «directiva, dimisión», se enchufó la banda izquierda de los nazaríes. Diallo con Faye, para enviar hacia Pascual. Se lanzó a racha, pero Clemente estuvo aún más presto con la segadora para rebañar la bola.

Ale García dio otro susto en el rechazo de un córner, aunque nada iba con dureza a meta. Lo intentó de nuevo el delantero de Las Palmas tras una dejada de Manu Fuster, pero Iker se tumbó hacia un lado para detener el balón sin problemas. Lo cierto es que el chico de los guantes mantenía el tipo con confianza. Clemente le quiso buscar desde su campo, pero el tiro se alejó y él estaba bien situado.

Las Palmas acabó el primer acto con un dominio sosegado, circulando hasta provocar algún córner. Herzog cabeceó en uno, bien cubierto, e Iván Gil sorprendió desde el banderín, pero Iker García no le iba a conceder el 'olimpismo'.

El acto inicial concluyó con un remate de Pascual desviado, con Barcia cerca para meter la frente. La sensación equilibrada del marcador plasmaba lo visto sobre el verde. Si no había pifias de consideración, tocaba esperar a una genialidad aislada o a la extensión del cansancio.

Arreó con energía el Granada, en una subida que no pudo concluir bien Alemañ con la testa. También entró con fuerza Las Palmas en nuevos envíos desde los rincones. La maravilla pudo brotar de las botas de Sergio Ruiz, tras un arranque de garra de Sola por la diestra con envío para que el capitán sacara en el área pequeña la espuela, pero el balón no tomó la trayectoria hacia la red.

Oscar le ha pillado el gusto a probar desde la corona del área tras su gol y buscó uno sin dejar caer la bola, aunque sin la orientación precisa. Sergio volvió a irrumpir con ganas de celebración. Luis García, viendo la merma de energía de los suyos, metió cambios en todas las líneas. Pacheta, mientras, miró a Bouldini en busca de pólvora.

En su primera intervención, no se entendió con Sola, una centella en el costado, pero que le puso un pase corto en vez de buscar su ruptura hacia el otro lado. En su segunda, se llevó un golpe con Barcia que le dejó tocado de ese tobillo que tantos problemas le está dando, con visibles gestos de dolor.

Relevo inmediato para él y también, curiosamente, para el otro delantero de refresco en Las Palmas, Recoba, ambos con necesidad de camilla y por accidentes. El del uruguayo, tropezándose con Lama.

Salieron Gagnidze y Pablo Sáenz. El georgiano, por Alemañ, en funciones idénticas. Pablo, a la izquierda, dejando a Faye de referencia. El camino hacia la diana seguía sin despejarse, con un pulso intenso entre líneas.

Pacheta reservó para el alargue a Manu Trigueros y Samu Cortés, de seis minutos, pero nada varió entre la frescura otoñal. Un encuentro rico en lo táctico, bastante intenso, pero sin grandes emociones en las áreas. Los delanteros quedaron engullidos. Iker García debutó como profesional con una puerta a cero. Sus compañeros bajo palos volverán, pero no llegarán nuevos delanteros y Bouldini estará una temporada en el dique seco. Complicado panorama en vanguardia.