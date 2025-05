El Oporto compra un 15% más de Samu, ex del Granada

Rafael Lamelas Granada Martes, 6 de mayo 2025, 08:06 Comenta Compartir

El Oporto compró un 15% más del pase de Samu Aghehowa (su apellido materno), exjugador y canterano del Granada. Esta opción figuraba en el contrato de traspaso que el conjunto portugués firmó con el Atlético de Madrid. En la adquisición inicial, los lusos se quedaron con el 50% de sus derechos económicos, a razón de 15 millones de euros, y en la operación se establecieron distintas tarifas para adquirir más porcentajes. Esta se tenía que activar antes del 30 de junio de este año. El Oporto tiene otra, que expira el año que viene, para comprar otro 15% por cinco millones, de manera que podría tener un máximo del 80% de sus derechos.

El Atlético de Madrid se quedó a Samu en el mercado veraniego de 2023 mediante el pago de la cláusula de rescisión que tenía en el Granada, de seis millones de euros. No hubo negociaciones entre clubes y sí un movimiento relampago en el impás de los contactos de los propios nazaríes para intentar retenerlo con una mejora de su situación, que no se dio ante el tira y afloja. Según fuentes ligadas al Granada, por el deseo de su entonces agente de ampliar su estancia, cláusula de rescisión y salario si se fijaba un porcentaje para su agencia en un traspaso futuro, que llegaban a elevar al 50%. Desde el otro lado, se lamentó que no se llegara a un punto de entendimiento, si bien el jugador había renovado unos meses antes, bajo unas condiciones que quedaron en bajas ante su subida de cotización por su rendimiento.

Los colchoneros lo cedieron entonces al Alavés, donde destacó, pero el verano pasado decidieron venderlo sin jugar un solo minuto con la camiseta rojiblanca de rayas verticales, después de que Samu fijara a otra persona como su agente y se sintiera más cómodo. De hecho, en medio de la tensión con el Granada había denunciado al club por cláusula abusiva y retiró entonces la demandas tras el cambio.

Cumplió 21 años el pasado lunes y suma 24 goles entre todas las competiciones, Liga y Europa League, con el Oporto. Además, parece consolidarse como internacional absoluto con España. Adquirido en su día para el Juvenil del Granada, catapultó tiempo después al filial rojiblanco, el Recreativo Granada, hasta 1ª RFEF a fuerza de goles. Cuando parecía que tendría un sitio en el primer equipo nazarí, tras el ascenso a la máxima categoría con Paco López, llegaron los cantos de sirena que acabaron con su salida abrupta.