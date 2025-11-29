Un invierno concluyente

Hubo incredulidad en el entorno del Granada cuando el club anunció que prescindía del rol del director deportivo. En realidad, a falta de uno, el ... consejo de administración tiene dos: Miguel Melgar, al que presenta como responsable de captación; y Javi Alonso, otrora secretario técnico con Matteo Tognozzi, que conserva funciones y es quien está más en el día a día debido a que Melgar reside en Madrid y va y viene. Ninguno se erige como una figura plenipotenciaria, pero cuando el propio Melgar reconoce que el consejo solo les pone el límite en cuestiones económicas significa que su criterio en la selección de jugadores se respeta bastante.

Atendiendo a Melgar en el vídeo difundido por la entidad, la pregunta que surge es qué habría sido de la planificación si, como pareció en su momento, Shon Weissman hubiera fichado por el Fortuna Düsseldorf a principios de agosto y Martin Hongla por el Aris de Salónica en operaciones de traspaso. El israelí salió por desvinculación al final y el camerunés ahí sigue, como una patata caliente para el mercado invernal, clave para saber el margen de los nazaríes.

Una cosa es lo que se quiere –el delantero es la prioridad– y otra el dinero para posibilitarlo. El Granada sigue en una situación crítica, tanto en su contabilidad como en lo clasificatorio. Los problemas financieros, aliviados ligeramente con la venta de Corbeanu, persisten en un club no ajustado aún a la realidad que le toca padecer. Seguir en descenso, además, puede disuadir a pretendidos. Por ello es tan importante que Pacheta y los suyos salgan del hoyo ya.

El dinero solo puede entrar por una vía, salvo que un día todo varíe y alguien alinee los astros entre China, Luxemburgo y España y todo se contemple desde la sede del Watford, donde está el despacho de Gino Pozzo, el que no cobró lo que debiera y tiene tanto que decir.