Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel Melgar, durante el desayuno informativo tras el pasado mercado de verano. Pepe Marín

Opinión Granada CF

Un invierno concluyente

La plazoleta ·

Los problemas financieros, aliviados ligeramente con la venta de Corbeanu, persisten en un club no ajustado aún a la realidad que le toca padecer

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Hubo incredulidad en el entorno del Granada cuando el club anunció que prescindía del rol del director deportivo. En realidad, a falta de uno, el ... consejo de administración tiene dos: Miguel Melgar, al que presenta como responsable de captación; y Javi Alonso, otrora secretario técnico con Matteo Tognozzi, que conserva funciones y es quien está más en el día a día debido a que Melgar reside en Madrid y va y viene. Ninguno se erige como una figura plenipotenciaria, pero cuando el propio Melgar reconoce que el consejo solo les pone el límite en cuestiones económicas significa que su criterio en la selección de jugadores se respeta bastante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  9. 9 El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»
  10. 10 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un invierno concluyente

Un invierno concluyente