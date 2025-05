Comenta Compartir

Hace un par de semanas, en los cuatro ratos en los que puedo evadirme de todo y puedo engancharme a ver alguna serie, me ventilé ... el último éxito de Netflix: 'El Eternauta'. En mi favor tengo que decir que cuando empecé a verla aún no sabía de su notoriedad y solo la portada en la plataforma me animó a empezarla. Salía Ricardo Darín –Juan Salvo, en la ficción– con una escafandra y un leve tono azulado, y esa imagen distópica fue suficiente como para elegirla entre el extenso catálogo que tenía ante mí.

Prefiero no comentar nada sobre ella, por si el que no la ha visto se anima a meterle mano y porque aquí vengo a opinar sobre fútbol, aunque sea entre divagaciones. Simplemente diré que desde que la finalicé vengo naufragando sin éxito por la plataforma de la 'N' roja en búsqueda de otra serie que me enganche. Mientras lo hacía, el viernes pasado me topé con otro cartel apocalíptico, escafandra y tono azulado incluido. Pero tras la máscara cambiaban los ojos azulados del famosísimo actor argentino por los castaños de Pacheta, a la postre nuevo entrenador del Granada. La Torre de Hércules y los escudos del Deportivo de La Coruña y el Granada al fondo anunciaban el inminente encuentro en Riazor, donde el conjunto granadino –al igual que ocurre en la serie– se jugaba la vida (aunque, en este caso, solo la deportiva). En esta nueva misión nazarí, Pacheta debía ser Juan, quien guio a sus amigos entre el caos y la confusión para mantenerlos con vida. ¡Y vaya si lo fue! El Granada fue otro en Riazor, y aun con sus habituales errores groseros consiguió vencer mostrando una imagen compacta y aguerrida, como la de los que quieren seguir con vida. Sin escafandra y sin fusil, pero con el mismo carisma que el protagonista de 'El Eternauta', Pacheta lideró al granadinismo cuando más apocado estaba. Consiguió la victoria y nos mantiene con aspiraciones de ascenso a Primera división una jornada más. Nos mantiene con vida. Es él. Es 'El Pachenauta'.

